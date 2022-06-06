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«الوطني» يناقش مشروع قانون الوكالات التجارية غداً
«الوطني» يناقش مشروع قانون الوكالات التجارية غداً
6 يونيو 2022 14:23

خلفان النقبي (أبوظبي) يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، غداً، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية، ويوجه سؤالاً إلى معالي وزير الاقتصاد.

وحسب جدول أعمال الجلسة توجه ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً إلى معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، حول ترويج الباعة للعطور.

ويطلع المجلس على رسالة واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بشأن قرار مجلس الوزراء حول توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية كما يطلع المجلس على رسالتين صادرتين للحكومة بشأن توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوعي: سياسة وزارة الثقافة والشباب، وسياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي بند التقارير الواردة من اللجان يطلع المجلس على تقريرين واردين من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة لمناقشة توصيات موضوعي: سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، وذلك للموافقة عليها ورفعها للحكومة.

ويهدف مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية الذي يتكون من 27 مادة إلى تحديث الأحكام الناظمة لنشاط الوكالات التجارية في الدولة، وتعزيز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة، ومواكبة التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الدولة، لا سيما في مجال تشجيع الاستثمار، فضلاً عن تعزيز الشفافية وسلامة وتوازن العلاقات بين الوكيل والموكل.

المجلس الوطني الاتحادي
الوكالات التجارية
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