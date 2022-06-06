سلطان بن أحمد القاسمي يشهد توقيع اتفاقية كرسي أستاذية باسم الهيئة العامة للطيران المدني

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، صباح اليوم الاثنين بمكتب سموه في الجامعة، توقيع اتفاقية كرسي أستاذية باسم الهيئة العامة للطيران المدني. وقع الاتفاقية عن الهيئة العامة للطيران المدني مديرها العام سيف محمد السويدي وعن جامعة الشارقة مديرها الدكتور حميد مجول النعيمي. وتقضي الاتفاقية بدعم العديد من المجالات المشتركة بين الجامعة والهيئة وتشتمل على دعم البحث العلمي والتطوير في مجال الطيران المدني من خلال:1. دعم المشاريع البحثية التي يتفق عليها الطرفان في مجالات الطيران المدني بما يشمل الأمن الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء والبلوكشين، وطب الطيران، وحماية البيئة المتعلقة بالطيران وغيرها من مجالات البحوث والدراسات في القانون والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وإدارة حركة المرور للمركبات الجوية غير المأهولة، والخدمات اللوجستية. 2. استقدام خبراء عالميين من خارج الدولة لإجراء ودعم الدراسات والأبحاث العلمية وتنظيم الندوات والملتقيات العلمية. 3. تقديم الاستشارات الفنية أو القانونية سواء من خلال الطلبة أو من خلال الهيئة التدريسية. 4. توفير منح بحثية لطلبة الماجستير والدكتوراه في المواضيع ذات الصلة حسب لوائح الجامعة. كما تقضي الاتفاقية بدعم وتمويل استحداث برامج الدراسات العليا في الجامعة مثل القانون الجوي والفضائي مع كلية القانون، وهندسة الطيران مع كلية الهندسة، وطب الطيران مع كلية الطب، بالإضافة إلى إنشاء مجلة دورية مصنفة لنشر الأبحاث والمقالات بشكل دوري وفي مجالات التخصص. وتناول اللقاء بحث العديد من الموضوعات المشتركة المعنية بالجانب العلمي والبحثي، بما يعزز من العلاقات بين جامعة الشارقة والهيئة العامة للطيران المدني وبما يسهم في الارتقاء بجوانب مختلفة باستخدام الدراسات والأبحاث وتأهيل الكوادر المتخصصة. حضر توقيع الاتفاقية.. معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وعدد من السادة أعضاء مجلس أمناء جامعة الشارقة وكبار المسؤولين من الطرفين.

المصدر: وام