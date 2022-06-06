الإمارات تؤكد أهمية مواصلة جهود استعادة الاستقرار والتعافي في أفغانستان
الإمارات تؤكد أهمية مواصلة جهود استعادة الاستقرار والتعافي في أفغانستان
6 يونيو 2022 12:59
استقبل معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، سعادة توم ويست، الممثل الأميركي الخاص المعني بملف أفغانستان والوفد المرافق له في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي.
وتمّ خلال اللقاء بين معالي الصايغ والمبعوث الأميركي- الذي يزور الدولة ضمن جولة في المنطقة - مناقشة الوضع الأفغاني والجهود الدولية لحل الأزمة الإنسانية وسبل التعاون بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية في هذا الإطار.
واستعرض معاليه الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات للمساهمة في تحسين الوضع الإنساني في أفغانستان وخاصة المبادرات في المجالين الصحي والغذائي.
وأكد معالي الصايغ - خلال اللقاء - على أهمية مواصلة جهود استعادة الاستقرار والتعافي في أفغانستان بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والمجتمع الدولي لتحقيق ما يخدم مصالح الشعب الأفغاني وتحسين ظروف المعيشة له، مشيراً إلى أهمية ضمان توفير التعليم للفتيات ضمن الجهود الإغاثية.
من جانبه، أشاد سعادة ويست بالجهود التي تقوم بها دولة الامارات لدعم الشعب الأفغاني، مؤكداً على أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي لتحقيق مستقبل أفضل للشعب الأفغاني وتخفيف معاناته.