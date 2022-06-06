"التربية": 22 مدرسة خاصة جديدة في 4 إمارات

دينا جوني (دبي)

أفادت وزارة التربية والتعليم أنها تلقت طلبين لترخيص مدرستين جديدتين خلال العام الدراسي الجاري، لافتة أنه خلال السنوات الخمس الماضية بلغ عدد المدارس التي تمّ تدشينها 22 مدرسة خاصة. وتوزّعت المدارس الجديدة على أربع إمارات هي عجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة، وتشرف عليها بشكل مباشر وزارة التربية والتعليم.

كما لفتت وزارة التربية والتعليم أن ثلاث مدارس خاصة حصلت على الموافقة بزيادة رسومها للعام الدراسي المقبل 2022-2023، بنسبة لا تتعدّى الـ10 في المئة.

وشرحت "التربية" أن زيادة الرسوم الدراسية في تلك المدارس هدفها تطوير المناهج والبيئة المدرسية وإجراء أعمال تطويرية مختلفة، بالإضافة إلي زيادة رواتب المعلمين، وغير ذلك من الجوانب التي تصب في صالح الطلبة والمجتمع المدرسي بشكل عام.