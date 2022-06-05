برنامج الشيخ زايد للإسكان.. إنجازات منذ التأسيس

سعيد أحمد (أم القيوين)

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة ضمن «برنامج الشيخ زايد للإسكان»، يؤكد حرص سموه على تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة، لتستمر مبادرات القيادة الرشيدة في مجال الإسكان، ولتؤكد حرصها واهتمامها البالغ بأبنائها المواطنين، وسعيها الحثيث لتوفير أسباب الراحة والرفاهية لهم، لكونهم في مقدمة الاهتمامات.

مؤشرات تنافسية عالمية

وتقف المشاريع الإسكانية التي تم تصميمها وفقاً لأعلى المعايير الحديثة، مع مراعاة توافر جميع الاحتياجات والمرافق، والبنية التحتية والخدماتية للمشروع، شاهدة على إيلاء المواطن كل الاهتمام والرعاية، وكذلك ترسيخ مكانة الدولة عالمياً في هذا القطاع المهم، والسعي لتحقيق نتائج متميزة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية ذات العلاقة، ومنها مؤشرا «نسبة المواطنين المالكين لمسكن»، و«زمن حصول المواطنين على مسكن أو دعم سكني».

وتعمل الإمارات عبر استراتيجية متكاملة على تطوير قطاع الإسكان في مناطق الدولة كافة، بما يخدم المواطنين، ويحافظ على ديمومة الاستقرار والرفاهية.

وينفذ برنامج الشيخ زايد للإسكان، مشروعات عملاقة تدعم الخطط الإسكانية لدولة الإمارات، وتستهدف تطوير إسكان حكومي لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة، تتكامل فيها الجهود والأدوار، وتتعاون فيها الجهات لتحسين واقع الإسكان ودعم متطلباته وفق رؤية وطنية هدفها الأول والأخير رفاهية وسعادة المواطنين الذين يشكلون أولوية المرحلة المقبلة للتنمية الوطنية.

نماذج سكنية

وقد أطلقت دولة الإمارات عدداً من المبادرات الطموحة، تتمثل في تطوير النماذج السكنية لتقليل تكلفة البناء وزيادة العمر الافتراضي للمسكن، وتلبية التطلعات والاحتياجات المستقبلية للمواطنين، وذلك في إطار تلبية احتياجات الأسر للسكن الملائم والاستقرار الأسري وجودة الحياة، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، والعمل دوماً على استخدام الإجراءات التي تصب في مصلحتهم، وتحقيق التكامل على المستوى الوطني.

ويدرس برنامج الشيخ زايد للإسكان، الطلبات الإسكانية، ويحدد الاحتياج الفعلي للمسكن، وفق الحاسبة الإسكانية التي تحدد الاحتياج بناء على أوزان مدروسة تتمثل في 40% للجانب المالي و30% لكل من الاجتماعي والسكني، والتي بدروها تستند إلى ما تنص عليه اللوائح والقوانين المعتمدة.

منظومة مشتركة

وأثمر تعاون الجهات الحكومية في الدولة مع البرنامج في تحقيق إنجازات كبيرة في تطوير منظومة الإسكان الحكومي، كما أسهم التنسيق المستمر في وضع الخطوط العريضة من أجل تعزيز أسس العمل الحكومي وفق منظومة مشتركة توائم بين الاتحادي والمحلي، حيث تدرك حكومة الإمارات أهمية العمل المشترك لتعزيز مستهدفاتها في مجال البنية التحتية والإسكان؛ لذلك جاء اعتماد مجلس الوزراء بتشكيل مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان الذي يؤسس لشراكة فاعلة وطموحة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنظيم هذا القطاع، ووضع تصور شامل لمعالجة القضايا والتحديات المتعلقة به، وتحديد الرؤية الاستراتيجية وأولويات العمل للخمسين عاماً المقبلة.

معايير الاستدامة

قطع برنامج الشيخ زايد للإسكان، شوطاً كبيراً في مجال تطبيق أفضل معايير الاستدامة وترشيد استهلاك الطاقة والمياه وحماية البيئة ضمن المجمعات السكنية التي يشرف على تنفيذها، مستفيداً من دعم القيادة الرشيدة في توفيرها الإمكانات كافة لتطوير البنية التحتية، ما ساهم في أن تصبح الدولة نموذجاً في تطبيق التقنيات الرائدة في مجال البيئة بالمجمعات السكنية.

وعملت وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، على تطوير تجربة مستخدمي الخدمات الرقمية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية عبر الاعتماد على منظومة الابتكار، وتسخير جميع الموارد والإمكانات والاستثمار في الخبرات والكفاءات، لتطوير منظومة خدمة المتعاملين، بما يخدم مصالح جميع أفراد المجتمع، ويحقق السعادة وجودة الحياة لهم.

وتم بناء مدن مستقبلية ذكية ذات مرافق متميزة، بالاعتماد على الاستدامة والأبنية الخضراء وحلول المحافظة على البيئة، ما يسهم في دعم منظومة التطور المستدام، ويعزز المكانة الاقتصادية للدولة، حيث تسير الإمارات بخطوات متسارعة للعبور للخمسين عاماً المقبلة باقتدار، ولتحقيق الريادة العالمية بحلول مئوية 2071، من خلال إطلاقها مبادرات ومشاريع نوعية تواكب توجه حكومة الإمارات.

مجمعات زايد للإسكان

نفذ برنامج الشيخ زايد للإسكان خلال السنوات الماضية، مجمعات سكنية في دبي والشارقة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، وتشمل تلك المجمعات 888 مسكناً في حي «بطين السمر» السكني بإمارة رأس الخيمة، و1395 مسكناً في حي «مدينة محمد بن زايد 1» السكني بإمارة عجمان، و341 مسكناً في حي «الخوانيج» السكني بدبي، و818 مسكناً في حي «السيوح» بالشارقة، و232 مسكناً في «مدينة الشهداء» بأم القيوين.

إعفاء

أعفت وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، في وقت سابق، 406 مواطنين من المستفيدين من الأحياء السكنية التي تنفذها من سداد فرق القيمة بين المنحة الصادرة من البرنامج وقيمة المسكن ضمن المجمعات السكنية للقرارات الصادرة خلال الأعوام السابقة بقيمة 75.6 مليون درهم.

33 ألف أسرة

ساهم برنامج الشيخ زايد للإسكان منذ تأسيسه في استقرار أكثر من 33.838 أسرة مواطنة من خلال الدعم السكني وإنشاء الأحياء السكنية المتكاملة، وبلغت نسبة تملك المواطنين للسكن في الدولة أكثر من 86.3%، وهي من النسب الأعلى عالمياً، والتي بدروها تعطي المواطن المنتفع بمسكنه حق تملكه والتصرف فيه، مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنصوص عليها.