حمدان بن زايد: الإمارات تواصل دورها الريادي لتعزيز الاستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة: إن دولة الإمارات تواصل دورها الريادي في تبني وتعزيز مفاهيم الاستدامة ودعم الجهود العالمية لاستعادة النظام البيئي، معلناً سموه إطلاق مجموعة من السلاحف البحرية التي تم إنقاذها وإعادة تأهيلها في أبوظبي؛ بهدف عودتها سالمة إلى بيئتها الطبيعية.

وقال سموه، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «في اليوم العالمي للبيئة، تواصل دولة الإمارات دورها الريادي في تبني وتعزيز مفاهيم الاستدامة ودعم الجهود العالمية لاستعادة نظامنا البيئي، وتزامناً مع هذا اليوم سيتم إطلاق مجموعة من السلاحف البحرية التي تم إنقاذها وإعادة تأهيلها في أبوظبي بهدف عودتها سالمة إلى بيئتها الطبيعية».

وكانت دولة الإمارات قد شاركت، أمس، دول العالم الاحتفال بيوم البيئة العالمي لعام 2022 تحت شعار «لا نملك سوى أرض واحدة»، والذي يهدف إلى الجمع بين المجتمعات لرفع مستوى الوعي بالقضايا البيئية، وإلهام المجتمع للاتحاد من أجل كوكب الأرض، والمحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها، واتخاذ إجراءات عاجلة للمحافظة على التنوع البيولوجي، والمساهمة في إبراز البيئة المحلية والقضايا التي من المهم الوقوف عليها.