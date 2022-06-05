«كهرباء ومياه دبي» تطلق حملة لترشيد الاستهلاك

دبي (وام)

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي عدداً من الأنشطة الداخلية والخارجية، وأطلقت حملة توعية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لتشجيع أفراد المجتمع على ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وتبني سلوكيات مستدامة تساهم في المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، مثل الاستفادة من الخدمات الرقميّة، واستخدام المركبات الكهربائية وتركيب الألواح الشمسية، وزراعة الأشجار، والتقليل من استهلاك البلاستيك لما له من أضرار كبيرة على النظام البيئي، جاء ذلك بالتزامن مع يوم البيئة العالمي الذي يوافق 5 يونيو من كل عام، ويُقام هذا العام تحت شعار «لا نملك سوى أرض واحدة». كما نظم مركز الابتكار التابع لـ«الهيئة»، ضمن مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، حملة تنظيف للمنطقة المحيطة بالمجمّع، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي والمشاركين في سباق «ألترا ماراثون المرموم» وشركة «دلسكو» وشركة «فيت جروب».

وأكد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ضرورة إشراك كافة أفراد المجتمع في الجهود الرامية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية والموائل البيئية والتنوع البيولوجي، والحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن الممارسات الخاطئة المضرّة بالبيئة، بما يسهم في ترسيخ أسس الاستدامة البيئية في إمارة دبي، وضمان الصحة البيئية المطلوبة للحفاظ على جودة الحياة.

وأضاف معالي الطاير، أن العالم يتشارك في مواجهة التحديات البيئية، وندعم في هيئة كهرباء ومياه دبي الجهود الوطنية والعالمية في مجال الاستدامة البيئية، وضمان عالم أكثر استدامة لأجيالنا القادمة، انسجاماً مع كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «مصير الدول واحد ومستقبلنا متشابك.. ولا يمكن أن نعمل بمعزل عن المنظومة العالمية لحماية وطن عالمي هو الأرض». وتعمل «الهيئة» على تعزيز الاستدامة بجميع جوانبها البيئية والاجتماعية والاقتصادية لتحقيق استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030. وتابع معاليه، أن «الهيئة» أطلقت مبادرات ومشاريع رائدة شملت كل تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة في دبي.

