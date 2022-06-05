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«بيئة ومحميات الشارقة» توعي المجتمع
«بيئة ومحميات الشارقة» توعي المجتمع
6 يونيو 2022 02:01

الشارقة (وام) 

 كشفت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة عن عددٍ من الأنشطة بمناسبة يوم البيئة العالمي، تركز على أهمية التعريف بيوم البيئة العالمي، والتوعية المجتمعية. 
وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة: «في كل عام نركز على أهمية التعريف بيوم البيئة العالمي، ويكون لدينا حزمة متنوعة من الأنشطة والبرامج والفعاليات التوعوية». وأضافت: ويأتي الاحتفاء بيوم البيئة العالمي هذا العام تحت شعار «لا نملك سوى أرض واحدة»، ما يؤشر إلى أهمية العيش بشكل مستدام في وئام مع الطبيعة، والعمل على إحداث تغييرات تحويلية في السياسات والاختيارات، لتمكين العيش في وئام مع الطبيعة بصورة أنظف وأكثر مراعاة للبيئة وأكثر استدامة. 
يذكر أن عدد المحميات الطبيعية وصل في الشارقة إلى 15 محمية، وعدد المراكز التابعة لها بلغ 14 مركزاً، في حين نفذت «الهيئة» حملات توعية في المناطق البرية والبحرية خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري، بلغت أكثر من 30 حملة توعية، كما حررت مخالفات بحق عددٍ من غير الملتزمين باشتراطات «الهيئة» المتعلقة بحماية البيئة وصونها.

هيئة البيئة والمحميات الطبيعية
الشارقة
يوم البيئة العالمي
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