3 ملايين درهم للبحث العلمي في جامعة دبي

دبي ( الاتحاد)

خصصت جامعة دبي ثلاثة ملايين درهم للأبحاث العلمية خلال العام الحالي في إطار اهتمامها بالبحث العلمي ودوره في خدمة المجتمع .

وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي أن الجامعة أنشأت عدداً من المختبرات ومراكز البحوث، منها مختبر الفضاء بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء ومركز القوى والطاقة بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي ومركز الأمن الإلكتروني بالتعاون مع مركز دبي للأمن الإلكتروني ومركز الدراسات المستقبلية ومركز البحوث والاستشارات الإدارية ومركز المنطقة الحرة للابتكار وريادة الأعمال وقيد الإنجاز حاليا مختبر الذكاء الاصطناعي والقيادة الذكية.