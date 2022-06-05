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حظر الدراجات الكهربائية ذات المقعد بأبوظبي
حظر الدراجات الكهربائية ذات المقعد بأبوظبي
6 يونيو 2022 02:02

هالة الخياط (أبوظبي)

 حدد مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، الدراجات المصرح استخدامها في أبوظبي، بنوعين، وهي الدراجات الهوائية والسكوتر اليدوي والكهربائي، فيما الدراجات الكهربائية ذات المقعد الواحد، والتي شهدت انتشاراً واسعاً في شوارع الإمارة فهي محظورة.
وأكد المركز أن اللائحة التنظيمية الخاصة باستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية في الإمارة، حددت مواصفات الدراجات الهوائية بأنها التي يمكن استخدامها على أنها ذات عجلتين أو أكثر، وغير مزودة بمحرك آلي، وتسير بقوة دفع راكبها، فيما السكوتر الكهربائي، هي مركبة ذات عجلتين أو أكثر، ومزودة بمحرك كهربائي وتسير بقوة المحرك الكهربائي أو بقوة دفع راكبها، وتقاد بطريقة الوقوف ولا يوجد بها مقعد. 

واشترط المركز أن يبلغ عدد مستخدمي الدراجة الهوائية أو السكوتر الكهربائي شخصاً واحداً فقط، موضحاً أن الدراجات الكهربائية التي شاع انتشارها في شوارع الإمارة خلال الآونة الأخيرة، حظرت اللائحة استخدامها انطلاقاً من خطورتها على مستخدمي الطريق من المارة والمركبات، وخطورتها على مستخدميها.
وخلال الفترة المقبلة، سيبدأ مركز النقل المتكامل، وبالتعاون مع «شرطة أبوظبي»، بتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين من مستخدمي الدراجات وقفاً للوائح والتشريعات السارية، علما أن مخالفة تشغيل دراجات غير مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة تبلغ 500 درهم، وعدم مطابقة الدراجة للمواصفات الفنية المعتمدة 200 درهم، وعدم الالتزام بالتعليمات والإرشادات الواردة في اللوحات الإرشادية أو أي وسيلة من طرق الإعلان الخاصة بالدراجات أو التعليمات أو الالتزامات المفروضة على المستخدم غرامتها 200 درهم، وقيادة الدراجة في الطرق الممنوعة مخالفتها 500 درهم.
وأكد المركز أهمية التزام مستخدمي هاتين الوسيلتين بالمسارات المسموحة، وعدم القيادة في الشوارع الرئيسة والسريعة والمسارات المخصصة للمشاة والجري والأرصفة ما لم يتم السماح باستخدامها من قبل المركز، وضرورة تخفيف سرعة قيادة الدراجة في المناطق المزدحمة.
وشدد المركز على ضرورة قيادة الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي في المسارات المسموح بها بحسب اللوحات الإرشادية والمسارات المشتركة للمشاة والدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي والطرق الداخلية التي تكون فيها السرعة 40 كم في الساعة أو أقل مع الالتزام بمتطلبات إجراءات الأمن والسلامة.

اليمين
يجب القيادة في مسار أقصى اليمين في حال عدم توافر مسارات مخصصة للدراجات الهوائية، إضافة إلى إمكانية القيادة في الأماكن المغلقة مثل الحدائق العامة التي تحتوي على مسارات مخصصة لتلك الدراجات والأرصفة ذات المساحات الشاسعة للاستخدام والمحددة من قبل المركز والالتزام باتجاه السير أثناء قيادة الدراجة.
وأكد المركز أهمية ارتداء خوذة واقية، وسترة عاكسة للضوء ليلاً، وأن يتم تزويد الدراجة بمصباح أبيض رئيس أمامي، ومصباح أحمر قابل للإضاءة ليلاً في الخلف، أو عاكس للضوء باللون الأحمر.

الدراجات الكهربائية
أبوظبي
مركز النقل المتكامل
دائرة البلديات والنقل
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