بدء تسجيل الطلبة في الجامعات الحكومية للعام الجامعي المقبل

دينا جوني (دبي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم عزمها إطلاق خدمة الالتحاق الإلكتروني والتسجيل في مؤسسات التعليم العالي للفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2022-2023، خلال شهر يونيو الجاري. وأكدت أنه سيتم تحديث المواعيد النهائية لتقديم الطلبات وإجراءات التسجيل على موقع الوزارة.

وكانت الوزارة قد أطلقت مرحلة القبول المشروط المبكر في مؤسسات التعليم العالي في 19 مايو الماضي، بعد أن أغلقت خدمة طلب الالتحاق الإلكتروني والتسجيل في مؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية على نفقة وزارة التربية والتعليم للفصل الدراسي الأول، في تاريخ 28 أبريل 2022. وقد بثت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، رسائل متواصلة تستعجل فيها الطلبة التسجيل للحصول على مقعد جامعي داخل أو خارج الإمارات.

ولفتت الوزارة أنه على الطلبة الذين استكملوا طلبات التسجيل بنجاح، الولوج إلى صفحتهم الإلكترونية والتأكيد على عرض القبول المبكر المشروط الذي وردهم من قبل المؤسسات التي تم اختيارها، أما الطلبة الذين لم يستكملوا طلبهم من ناحية الأوراق الثبوتية، لكنهم حصلوا على رقم الطلب عبر نظام «نابو»، فيمكنهم الالتحاق بالدراسة في الفصل الأول من العام الجامعي المقبل، إذا استكملوا ملفاتهم عن طريق إرفاق الوثائق المطلوبة قبل 10 يونيو الجاري. كما يجب على طلبة المدارس الخاصة إرفاق نسخ من الشهادات الدراسية للصفين العاشر والحادي عشر، والنسخة النهائية للصف الثاني عشر مصدقة، بالإضافة إلى رسالة المعادلة بمجرد توفرها.

الطلب

أكدت الوزارة أن الطلبة الذين لديهم فقط «مسودة طلب» أو «Draft»، ولم ينجحوا في استكمال الطلب قبل الموعد النهائي في 28 أبريل الماضي، فلن يتم النظر في الطلب للفصل الدراسي الأول في سبتمبر المقبل.

وُيعنى قسم القبول والتسجيل «نابو» بإجراءات قبول طلبة «الثانوية العامة» من المواطنين وأبناء المواطنات في إحدى مؤسسات التعليم العالي في الدولة. أما الطلبة المقيمون أو الدوليون، فعليهم تقديم طلباتهم من خلال المواقع الإلكترونية لمؤسسات التعليم العالي، والنظر في شروط القبول في كل منها، وكي يتمكن الطالب من التسجيل في إحدى المؤسسات التعليمية الحكومية من خلال «نابو»، عليه التقدّم لاختبار الإمارات القياسي «إمسات» في كل من اللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، واللغة العربية، والحصول على المعدل المطلوب من قبل الكلية، أو الجامعة.

كما تتوافر للطلبة المواطنين المتفوقين في تحصيلهم العلمي فرصة للالتحاق ببعثات دراسية خارج الدولة، على نفقة وزارة التربية والتعليم.