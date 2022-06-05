تقلبات بأسعار الأسماك في أسواق رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

شهدت أسعار بيع أصناف من الأسماك في أسواق رأس الخيمة تقلبات نتيجة لانتهاء فترة الصيد بالشباك، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة التي تقلل من خروج الصيادين لعمليات الصيد اليومية.

وأكد بائعون، أن هذه الفترة من العام تشهد قلة خروج بعض الصيادين إلى الصيد، الأمر الذي يسهم في قلة المعروض، والاستعانة بأصناف من أسواق أخرى تلبية لطلبات المستهلكين.

قال البائع محمد تيمور: «إن أسواق السمك شهدت الأسبوعين الماضيين تقلبات في أسعار بيع بعض من الأصناف، وتفاوت الكميات وأنواع الأسماك المعروضة، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، حيث جاء سمك «القباب» بكميات وفيرة في إحدى عمليات الصيد لتهوى بالأسعار وترتفع في أيام جاءت بكميات قليلة، وهكذا الحال بالنسبة لغيرها من الأصناف». وذكر أن سعر الكيلو من سمك «القباب»، الحجم الصغير، الذي ورد إلى الأسواق أمس وصل إلى 30 درهماً، فيما بلغت أسعار بيعه في الأيام التي جاءت بكميات وفيرة إلى 45 درهماً لـ 4 كيلوجرامات، ليعاود بالأمس الارتفاع نظراً لقلة الكميات الواردة من عمليات الصيد، بالإضافة إلى عرض سمك «القباب» الوارد من إمارة الفجيرة بسعر 45 درهماً لكل 3 كيلو جرامات.ولفت إلى أن الفترة المقبلة سيشهد هذا النوع من الأسماك قلة في المعروض، نظراً إلى انتهاء موسم الصيد بالشباك الذي يستمر لغاية 1 نوفمبر من العام المقبل، لتظهر أنواع أخرى مثل سمك «الصافي» و«الشعري» وغيرها التي تسد حاجة وطلبات المستهلكين.

لم يختلف معه في الرأي البائع علي محمد، الذي ذكر أن أسعار الأسماك تتغير بحسب وفرتها وندرتها، حيث شهدت أسعار سمك «الصافي» القادم من عمليات الصيد في رأس الخيمة ارتفاعاً ملحوظاً اليومين الماضيين بلغ سعر الكيلو إلى 50 درهماً، فيما بلغ سعر «الصافي» القادم من إمارة عجمان إلى نصف السعر 25 درهماً. وأشار إلى أن أسعار سمك«الصافي» ستشهد انخفاضاً خلال الأيام القليلة المقبلة مع بدء عمليات الصيد الخاصة بها، والتي ستهوي بأسعارها في ظل الكميات الوفيرة التي سترد إلى الأسواق، وستعمل على تحقيق التوازن في أسعار بيع الأصناف المختلفة، بالتزامن مع قلة عرض أصناف أخرى مرتبطة بعمليات الصيد بالشباك مثل«القباب» و«الضلع» و«الخباط» وغيرها. من جهته، قال الصياد حميد الزعابي: «إنه ابتداءً من1 يونيو الجاري ينتهي موسم الصيد بالشباك الذي يتم خلاله صيد أسماك «الخباط» و«القباب» و«الضلع» وغيرها لتبدأ عمليات صيد أنواع أخرى منها «الصافي» والشعري و«الهامور»، حيث ستشهد أسعار بيع الأسماك في الأسواق تفاوت بالنسبة لأصناف قد تقل الفترة المقبلة، وتظهر أخرى بأسعار منخفضة لكثرة عمليات الصيد التي ستعرضها أمام المستهلكين».

وأكد أن هذه الفترة من العام تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، الأمر الذي قد يسهم في قلة خروج بعض الصيادين إلى عمليات الصيد اليومية، وقد تشهد الأسعار ارتفاعاً مقارنة بغيرها من أشهر السنة لقلة عرض بعض الأصناف أو الاستعانة بالواردة من الأسواق الخارجية.