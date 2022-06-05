38 مريضاً استفادوا من «أمر» في أم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

استفاد 38 مريضاً من خدمة «أمر»، خلال العام الجاري، التي توفرها مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية بأم القيوين، والخاصة بتوصيل المرضى من كبار السن وطريحين الفراش، إلى المستشفيات والعيادات الخارجية، التي يتلقون العلاج فيها.

راشد الحمر

وأكد راشد حمد الحمر، مدير عام مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، أن الخدمة تقدم لسكان أم القيوين من المواطنين والمقيمين، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وذلك ضمن الجهود والخدمات التي تسعى المؤسسة لتطويرها، لمساعدة كافة فئات المجتمع، وتخفيف من معاناتهم في التنقل من منازلهم بأم القيوين إلى المستشفيات في مختلف مناطق الدولة.

وأضاف: «إن المؤسسة وفرت مركبتين مزودتين بأجهزة مختلفة، لمساعدة كبار السن وأصحاب الهمم وطريحي الفراش، على الصعود لداخلهما بسهولة دون الحاجة لمساعدة الآخرين، وتتوافر فيهما نظام الهيدروليك لإنزال وتحميل الكراسي المتحركة»، لافتاً إلى أن الخدمة متوفرة من خلال التواصل مع المؤسسة وتحديد موعد مراجعة المريض للمستشفى.

وأشار إلى أن المركبتين مجهزتان بكافة أنظمة السلامة، وفي حالة نقل المريض، يشترط أن يكون معه، ممرض أو ممرضة أو مرافق من أهله، بهدف الحفاظ على سلامته وتسهيل تقديم الخدمة والنقل، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس، مشيراً إلى أن الخدمة تتضمن نقل المريض من منزله إلى المستشفى، وانتظاره حتى ينتهي من مراجعة الطبيب وإعادته إلى منزله.

وقال راشد الحمر: « إن المؤسسة حريصة على الارتقاء بجميع الخدمات، التي تقدمها من أجل المصلحة العامة، ومواكبة المستجدات، بما له من انعكاسات إيجابية على الصعيدين الإنساني والاجتماعي، وتسخير كل الإمكانات للمساهمة في التخفيف عن المرضى من كبار السن، وطريحي الفراش، ورسم البسمة والسعادة على وجوه الحالات الإنسانية».