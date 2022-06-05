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تفاهم بين «إقامة دبي» و«خدمات الإسعاف»
المري والداري يوقعان مذاكرة التفاهم (من المصدر)
6 يونيو 2022 02:01

دبي (الاتحاد) 

أبرمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بهدف تحقيق التوجهات الاستراتيجية وتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، بما يسهم في توحيد الجهود، وتحسين جودة الحياة وتكامل منظومة العمل الحكومي. 
وقع الاتفاقية الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وخليفة حسن الدراي المدير التنفيذي في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بحضور مسؤولين من كلا الطرفين.
وأكد المري، أن توسيع قاعدة الشركاء يأتي في إطار استراتيجيات الإدارة العامة الساعية إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، بما يتماشى مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، في تحقيق طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة وأهدافها للخمسين العام المقبلة.
وأضاف أن التعاون لمشترك مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف سيسهم في تعزيز تجارب الطرفين وتبادل الخبرات والدراسات والأفكار الإبداعية والابتكارية والزيارات الميدانية في مجال عمل الطرفين للمساهمة في دفع عجلة التقدم، مؤكداً أهمية اكتساب الكوادر الوظيفية في إقامة دبي للمهارات الطبية والإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة.

إقامة دبي
الإسعاف
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