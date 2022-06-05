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الإمارات
طائرة إمدادات طبية إماراتية إلى السنغال
من العاصمة أبوظبي
5 يونيو 2022 23:27

أرسلت دولة الإمارات، اليوم، طائرة إمدادات طبية إلى السنغال، وذلك للمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات التي خلّفها الحريق الذي اندلع في قسم الأطفال حديثي الولادة بمستشفى مام عبدالعزيز سى داباخ في مدينة تيفواني شمالي العاصمة السنغالية "داكار"، والذي نجم عنه وفاة 11 رضيعاً.

وتحمل الطائرة على متنها مستلزمات طبية خاصة بأقسام الولادة والأطفال الخدج، وأسِرّة، ومعدات لغرف العمليات ومجموعات القبالة، وأدوية، ومجموعات الإسعافات الأولية.

وصرح سلطان علي الحربي، سفير الدولة لدى السنغال، بأنّ إرسال هذه المساعدات اليوم انعكاس للعلاقات القوية التي تربط دولة الإمارات بجمهورية السنغال والتي أرسيت جذورها منتصف السبعينيات من القرن الماضي في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأشار سعادته إلى حرص القيادة الإماراتية الرشيدة على مساعدة كافة الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز قدراتها في مواجهة الأزمات الإنسانية والتخفيف من التداعيات الناتجة عنها.

المصدر: وام
مساعدات طبية
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السنغال
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