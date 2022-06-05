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الإمارات
الإمارات تقود عملية دولية لمكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي والقبض على سانجاي شاه
من العاصمة أبوظبي
5 يونيو 2022 19:08

أكد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل أن الجريمة الدولية تتطلب تعاونا دوليا وقال إن اعتقال سانجاي شاه المشتبه به في قضية احتيال ضريبي و غسل أموال بقيمة 1.7 مليار دولار في الدنمارك جاء بعد استلام مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات الدنماركية الأمر الذي يشير بوضوح إلى استمرار الإمارات العربية المتحدة في التعاون الوثيق والعمل مع الشركاء الدوليين من أجل الملاحقة الدولية للجريمة.

وأوضح معاليه في تصريح له بشأن القبض على سانجاي شاه أنه على مدى العامين الماضيين عملت السلطات الإماراتية عن كثب مع نظيرتها الدنماركية لحشد مجموعة قوية من الأدلة في هذه القضية وتم تنفيذ 25 طلب مساعدة قانونية بين الإمارات العربية المتحدة والدنمارك بشأن هذه القضية على وجه الخصوص.

وأكد معاليه أن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون المشترك يتمثل في اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة مع الدنمارك في مارس 2022 وهي واحدة من 37 اتفاقية تم توقيعها في السنوات الأخيرة و تعتزم الإمارات العربية المتحدة توقيع المزيد من الاتفاقيات في هذا الشأن.

وشدد معاليه على أن الإمارات العربية المتحدة تعمل على احباط الجريمة المنظمة بجميع أشكالها لحماية الدولة و دعم نزاهة النظام المالي الدولي وذلك في إطار من التعاون الدولي مع الشركاء".

غسل الأموال
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