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قتلى و11 جريحاً في إطلاق نار في أميركا
أرشيفية
5 يونيو 2022 17:43

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 11 آخرون بجروح بعدما أطلق عدد من المسلّحين النار على حشد في شارع مكتظ في مدينة فيلادلفيا الأميركية، بحسب ما أعلنت الشرطة.

ووقع إطلاق النار في شارع مكتظ يعرف بحياته الليلية.

وقال المفتش في شرطة فيلادلفيا دي إف بيس للصحافيين إن رجلين وامرأة قتلوا، مشيراً إلى أن عناصر الأمن الذين سارعوا للاستجابة إلى الحادث «لاحظوا وجود عدد من الأشخاص الذين أطلقوا النار على الحشد».

وأضاف: «يمكنكم أن تتخيلوا أن مئات الأشخاص كانوا يستمتعون بوقتهم في (ساوث ستريت) كما هو الحال كل عطلة نهاية أسبوع، عندما بدأ إطلاق النار».

ولفت إلى أن «العديد» من العناصر كانوا في المكان عندما سُمعت أولى الطلقات النارية، في إطار «انتشار عادي» في المنطقة بالنسبة لليلة صيفية نهاية الأسبوع. وأطلق شرطي النار على أحد المهاجمين الذي ترك مسدّسه وهرب، لكن لم يعرف ما إذا أصيب، بحسب بيس.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات لم تعتقل أحداً حتى الآن.

وأوضح بيس أنه تم العثور في الموقع على مسدسين شبه آليين، في أحدهما مخزن كبير للرصاص. لكنه أشار إلى أنه سيتعين على الشرطة الانتظار حتى الصباح للاطلاع على التسجيلات التي التقطتها كاميرات المراقبة التابعة لأعمال تجارية كانت مغلقة ليل السبت. وتحدّث بيس في تعليقه على التحقيق عن «العديد من الأسئلة التي ما تزال من دون إجابات».

المصدر: وكالات
إطلاق النار
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