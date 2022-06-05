سلطان القاسمي يلتقي رئيس ومسؤولي جامعة الشارقة ويتفقد عدداً من مشروعاتها

التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم، سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، وعدداً من مسؤولي الجامعة. وتبادل سموه خلال اللقاء الأحاديث حول عدد من الموضوعات العلمية والأكاديمية والتي من شأنها المساهمة في استمرار تقدم الجامعة في كافة المجالات العلمية والأكاديمية والبحثية. كما تناول اللقاء خطط الجامعة المستقبلية المتعلقة بالتوسع في البرامج الأكاديمية والمرافق العامة وتعزيز الشراكات العلمية مع مختلف المؤسسات العلمية العريقة. وعقب اللقاء تفقد صاحب السمو حاكم الشارقة مشروع الممرات المكيفة الجديد والذي يربط بين كافة مباني الجامعة من كليات ومختبرات والمكتبة وردهة المطاعم وغيرها. وتوفر الممرات للطلبة فرصة التنقل بين مرافق الجامعة بكل يسر في بيئة مكيفة ومظللة تقي من أشعة وحرارة الشمس، وتنعكس بالصورة الإيجابية على استعداد الطلبة للدراسة والاجتهاد في إنجاز أعمالهم. وصممت الممرات بما يتناسب مع البيئة المعمارية الجميلة التي تتميز بها جامعة الشارقة، وبمساحات واسعة وحواجز زجاجية تمكن الطلبة من مشاهدة كافة مرافق الجامعة ومساحاتها الخضراء. حضر اللقاء الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والدكتور قتيبة حميد نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية، وماجد محمد الجروان نائب مدير الجامعة لشؤون العلاقات العامة، وعدد من مسؤولي الجامعة.