الإثنين 6 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
عثر على مليون درهم في مصعد بدبي
عثر على مليون درهم في مصعد بدبي
5 يونيو 2022 12:49

دبي (الاتحاد)
كرم العميد عبد الرحيم بن شفيع، مدير مركز شرطة البرشاء، طارق محمود خالد محمود، هندي الجنسية وذلك لتسليمه الشرطة مبلغ مليون درهم عثر عليها في مصعد البناية التي يقطن بها والتي تقع في منطقة اختصاص مركز شرطة البرشاء، وذلك بحضور العقيد ماجد السويدي، نائب مدير المركز، والعقيد إسحاق محمد، رئيس قسم المناوبة العامة، والمقدم عادل موسى، رئيس قسم الشؤون الإدارية، والملازم منى عبد المحسن، رئيس قسم إسعاد المتعاملين.
وأشاد العميد عبد الرحيم بن شفيع بأمانة طارق محمود خالد، التي تجسد القيم النبيلة التي نفخر بها في مجتمعنا، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار اهتمام إدارة المركز بتحفيز الجمهور بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي.
وقدم العميد عبد الرحيم بن شفيع شهادة شكر وتقدير لطارق محمود خالد، لأمانته وفطنته، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي والجمهور، وبث الخصال الحميدة وروح التعاون والعمل يداً بيد من أجل بسط الأمن والأمان في ربوع الوطن، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد المجتمع ومساهمتهم الفاعلة بالارتقاء بسمعة الدولة عبر تعاونهم المثمر مع الأجهزة الأمنية.

 

دبي
شرطة دبي
آخر الأخبار
الإمارات تستضيف البرلمان العربي للطفل بالشارقة في يوليو المقبل
دنيا
الإمارات تستضيف البرلمان العربي للطفل بالشارقة في يوليو المقبل
اليوم 12:20
"أوبر" تكشف عن أغرب "المفقودات" في رحلاتها
دنيا
"أوبر" تكشف عن أغرب "المفقودات" في رحلاتها
اليوم 12:04
موضوعية
دنيا
بالذكاء الاصطناعي.. علماء يسمعون "ما لا يمكن سماعه"
اليوم 11:57
عامل صحي يأخذ عينة من امرأة لفحصها في بكين
عربي ودولي
أحدث حصيلة لكورونا حول العالم
اليوم 11:16
مخاوف إنجليزية من الزيارة الألمانية
الرياضي
مخاوف إنجليزية من الزيارة الألمانية
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©