خليفة الإنسان.. نصير «أصحاب الهمم»

رضا سليم (دبي)

سطرت رياضة أصحاب الهمم إنجازات مضيئة في تاريخ الوطن خلال حقبة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، «نصير أصحاب الهمم» على مدار 18 عاماً، وهو ما كان امتداداً لدعم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث كانت المكاسب والإنجازات في كل اتجاه سواء، عبر إصدار القوانين التي دمجت هذه الفئة الغالية على كل فئات المجتمع، أو على مستوى تطور المنشآت الرياضية الخاصة بهم، وإنشاء الأندية المتخصصة، والتي بات دورها كبيراً في تخريج المواهب وتقديم منتخبات، نجحت في رفع عَلَم الدولة في المحافل الدولية والقارية والعربية والخليجية.

وقدم أبطال الهمم صورة ناصعة البياض تعكس اهتمام الدولة بهم منذ نشأتها حتى الآن، فلم يعد أصحاب الهمم في عزلة عن المجتمع، بل تحقق الهدف بالاندماج والتألق بحصد الميداليات، وهو ما كشفت أمام العالم اهتمام الدولة، والذي أفرز عن سيطرة أبناء وبنات الإمارات على الصدارة في غالبية البطولات.

وتأتي هذه الإنجازات كمردود طبيعي للاهتمام الكبير الذي يجده «فرسان الإرادة» من المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، حيث وضع اتحاد المعاقين استراتيجية طموحة لرعاية وتطوير هذه الرياضة بمختلف أنواعها، وتعريف الجمهور بها والمشاركة في البطولات والمسابقات البارالمبية العربية والخليجية والدولية، وإتاحة الفرصة لفرسان الإرادة لممارسة الرياضة ودمجهم في المجتمع، من أجل اكتسابهم السلوك التربوي والاهتمام بالأندية ومراكز المعاقين بالدولة.

وجنى أصحاب الهمم ثمار القانون الصادر من المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، رقم 29 لسنة 2006 والخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يهدف في أهم ملامحه لتوفير الحياة الكريمة والمساواة دون تمييز لكافة فئات الإعاقة بالدولة، وتشمل بنود القانون الجوانب الثقافية والرياضية والصحية والبيئية والاجتماعية.

ويعد الأولمبياد الخاص الإماراتي الذي تم دمجه مع اتحاد المعاقين بقرار من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة لسنة 2008، أحد أنجح البرامج في الشرق الأوسط، حيث يمارس دوره المنوط به في تنمية القدرات الرياضية للمعاقين ذهنياً.

وفي عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتغيير مسمى «ذوي الإعاقة» إلى «أصحاب الهمم»، بشكل رسمي عام 2017، لتمكين هذه الفئة في المجتمع، وأمر بتحديد مسؤول في جميع المؤسسات والجهات الخدمية، يُعنى بالنظر بخدمات مخصصة لذوي الإعاقة، والعمل على تسهيلها واعتمادها، ويكون بمسمى «مسؤول خدمات أصحاب الهمم» وتأسيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم، ويضم في عضويته أفراداً معنيين بتقديم المشورة والرأي لتحقيق أهداف السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.

وامتدت نجاحات «فرسان الإرادة» في الوصول إلى منصات التتويج بداية من دورة الألعاب شبه الأولمبية «أثينا 2004»، حينما نجحوا في إهداء الإمارات أول ميدالية أولمبية ذهبية عن طريق محمد خميس في رفع الأثقال، في مشهد تاريخي أكد أن رياضة المعاقين على الطريق الصحيح بعد أن تبوأت مكانة مرموقة في الخريطة العالمية، في أعقاب حصدها لأول ميدالية ذهبية أولمبية، كما فاز مانع عبدالله بفضية دفع الجلة ومحمد حميد خلفان «برونزية رمى القرص» وعلي قمبر «برونزية 400 متر».

وفتح ما تحقق منجم الذهب أمام أبطالنا من هذه الفئة، بالدعم المادي والمعنوي والمساندة من المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، حيث نجح بطلنا الأولمبي محمد خميس في الوصول إلى منصات التتويج مجدداً في أولمبياد بكين 2008، محققاً فضية رفع الأثقال، ليؤكد نجوميته كبطل أولمبي مع اللاعبين الكبار في خريطة رفع الأثقال، ووضع اسم الإمارات في المقدمة.

وفي دورة لندن 2012 حصل «فرسان الإرادة» على 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، وتوالت الإنجازات في الدورات البارالمبية الدولية في ريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020، وتعد الإنجازات الأولمبية شهادة للدعم اللا محدود من قبل القيادة الرشيدة.

وحظي منتخبنا الذي شارك في دورة الألعاب شبه الأولمبية «لندن 2012» باهتمام كبير، حيث حرص المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، على تهنئة بطلنا الذهبي العرياني قبل أن يجف عرقه، كما حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على زيارة البعثة في القرية الأولمبية واستقبالها بعد العودة.

وحصد منتخب الأولمبياد الخاص على 103 ميداليات ملونة خلال مشاركته في دورة زايد الخير «أبوظبي 2006» و27 ميدالية في دورة الألعاب الصيفية التي أقيمت بمدينة شنغهاي الصينية 2007، و154 ميدالية في النسخة السادسة لدورة الألعاب الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «أبوظبي 2008».

وبتوجيهات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، تم تخصيص طائرة خاصة للمنتخب عقب مشاركته في ألعاب شنغهاي، حتى يلحق اللاعبون بذويهم لقضاء إجازة العيد، كما فاز المنتخب ب65 ميدالية في الألعاب العالمية الصيفية «أثينا 2011.

وشهدت الفترة الماضية ازدياداً كبيراً في أعداد الممارسين للرياضة بأندية ومراكز الدولة المختلفة من الذكور والإناث، في أعقاب النتائج الإيجابية التي ظلت تحققها منتخبات المعاقين المختلفة خلال المشاركات الخارجية والاهتمام الكبير، الذي تجده رياضة المعاقين بالدولة من قيادتنا الرشيدة، بتوفير كل عوامل النجاح لها لحصد المزيد من الإنجازات، إضافة إلى المساواة في التكريم بين أصحاب الهمم والأسوياء في العيد السنوي للرياضيين في أبوظبي والتي أضحت حافزاً كبيراً لهم من أجل الانضمام إلى أندية الدولة المختلفة لممارسة هوايتهم.

استضافة مقر «البارالمبية الآسيوية» قرار تاريخي

أشادت اللجنة البارالمبية الآسيوية بدور فقيد الإمارات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، في تمكين أصحاب الهمم في كافة المجالات ولا سيما الرياضية ودمجهم الكامل في المجتمع، معددة مآثر فقيد الدولة في دعم الأعمال الإنسانية، حيث كان لقراره التاريخي الذي أصدره باستضافة الإمارات للمقر الدائم للجنة البارالمبية الآسيوية، الأثر الكبير وانعكاساته الإيجابية في دعم «أصحاب الهمم» في أكبر قارات العالم، والذي مثل محطة تاريخية مهمة في مسيرة الحركة البارالمبية الآسيوية. وأكدت اللجنة البارالمبية الآسيوية أن القيادة الرشيدة الداعم الأكبر لأصحاب الهمم ومصدر الهام لهم وتولي هذه الفئة اهتماماً كبيراً، من أجل تحقيق طموحاتهم في كافة المجالات لتصبح الإمارات رائدة في هذا المجال ومركز إشعاع إقليمياً ودولياً لرياضات «أصحاب الهمم»، مما أهلها لتتبوأ مكانة مرموقة في الخريطة العالمية واستضافة كبرى الأحداث الرياضية على كافة الأصعدة، مواكبة الحركة البارالمبية على مستوى العالم.

دبي صديقة لأصحاب الهمم

في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، تحولت دبي إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم، بعدما أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في شهر نوفمبر 2013، مبادرة «مجتمعي مكان للجميع»، تهدف المبادرة إلى تحويل إمارة دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول العام 2020، من خلال المشاريع والمبادرات الرامية إلى تعظيم مشاركة هذه الفئة المهمة في المجتمع وإدماجها فيه، وتذليل كافة العراقيل، التي قد تعترض طريق انخراط ذوي الإعاقة بصورة إيجابية في محيطهم الاجتماعي كأفراد قادرين في المجتمع.

وجاءت المبادرة لتؤكد على تطبيق قانون الإعاقة «القانون الاتحادي رقم 29/2006» لحماية حقوق أصحاب الهمم في شهر نوفمبر 2006، وتوقيع الإمارات في شهر فبراير 2008 على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم، والتي تؤكد على ضرورة تمتع الجميع بكافة الحقوق والحريات الأساسية. وصادق عليها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان عام 2010.

وتعزيزاً لهذه المبادرة، تم إصدار القانون المحلي رقم (2) سنة 2014، بشأن حماية حقوق أصحاب الهمم في إمارة دبي وتشكيل «اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم في إمارة دبي» برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.

دعم المناصب الخارجية

حققت رياضة المعاقين بفضل دعم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، إنجازات على صعيد العمل الإداري في أعقاب الفوز بالعديد من المقاعد الدولية والقارية والعربية والخليجية، ولعل أبرزها انضمام محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية لعضوية اللجنة البارالمبية الدولية، بأغلبية ساحقة في الجولة الأولى وللمرة الثالثة توالياً، بعد منافسة بين 32 مرشحاً على مقاعد العضوية، وجاء فوز الهاملي مرة ثالثة في الدورة الأخيرة ليؤكد الدور الكبير الذي تقدمه الإمارات لأبنائها، بجانب عضوية بالمجلس الاستشاري للأولمبياد الخاص الدولي وكذلك عضو بالمجلس الاستشاري للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعضو بلجنة المسؤولية المجتمعية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كما يتولى ماجد العصيمي رئاسة اللجنة البارالمبية الآسيوية بجانب عضوية مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية ممثلاً للإمارات والقارة الآسيوية، وطارق بن خادم عضواً بالمجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للكراسي المتحركة والبتر، وعبد الرزاق أحمد الرشيد يشغل منصب نائب رئيس اتحاد غرب آسيا للمعاقين.

المؤتمرات الدولية

أثمر الدعم الكبير لأصحاب الهمم لتنظيم واستضافة المؤتمرات الدولية، أبرزها مؤتمر الإمارات الدولي لرياضة المعاقين في أبوظبي تحت شعار «واقع وآفاق»، حيث حظي المؤتمر باهتمام دولي وإقليمي كبيرين، كما تمت استضافة اجتماعات مجلس إدارة المنظمة الدولية للشلل الدماغي في دبي، واجتماع المسؤولية المجتمعية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في أبوظبي، واجتماع المنظمة الدولية للإعاقات الحركية والبتر في الشارقة، إضافة إلى العديد من الاجتماعات الإقليمية للأولمبياد الخاص الإماراتي، وغيرها من المؤتمرات الدولية التي جذبت العالم إلى الإمارات.

قائد لكل ما هو إنساني

نعت الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وقال المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي، إن رحيل المغفور له خسارة كبيرة ليس للعالمين الإسلامي والعربي، بل للعالم أجمع، لما كان يقوم به من دور قائداً لدولة الإمارات، وراعياً لمسيرتها، والدعم اللا محدود لكل ما هو إنساني، وحظي ذوو الإعاقة الذهنية بالكثير من أشكال هذا الدعم، والذي تمثل في إقامة ثلاث ألعاب إقليمية على أرض الإمارات أعوام 2006 و2008 و2018، واختتم باستضافة الإمارات لأكبر ألعاب عالمية في تاريخ الأولمبياد الخاص عام 2019، وتغمد الله الفقيد بواسع رحمته.