الأحد 5 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
رئيس الدولة: مسيرة النماء تمضي لمستقبل أكثر ازدهاراً
محمد بن زايد يزور «استراحة سد الرفيصة» في الشارقة بحضور منصور بن زايد
5 يونيو 2022 02:49

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن مسيرة الخير والنماء ستمضي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وريادة لوطننا الغالي.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن سعادته بلقائه إخوانه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضــــو المجلس الأعلى حاكم الفجيــــــرة، وصاحــــب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، أن الارتقاء بالمواطن وتمكينه، وتعزيز مكتسباتنا الوطنية، وإنجاز طموحاتنا التنموية الكبرى، كان محور حديثه ومناقشاته مع إخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة في تغريدة على حساب سموه في «تويتر»: «سعدت بلقاء إخواني الحكام محمد بن راشد وحمد الشرقي وسعود المعلا وسعود القاسمي.. الارتقاء بالمواطن، وتمكينه وتعزيز مكتسباتنا الوطنية وإنجاز طموحاتنا التنموية الكبرى.. كان محور حديثنا ومناقشاتنا.. وبإذن الله وتوفيقه ستمضي مسيرة الخير والنماء نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وريادة لوطننا الغالي». 

 

 

حمد بن محمد الشرقي
سعود بن راشد المعلا
الإمارات
سعود بن صقر القاسمي
محمد بن زايد
محمد بن راشد
آخر الأخبار
محمد بن راشد: جولة محمد بن زايد جولة تلاحم بين شعب وقائده
الإمارات
محمد بن راشد: جولة محمد بن زايد جولة تلاحم بين شعب وقائده
4 يونيو 2022
محمد بن زايد يزور «استراحة سد الرفيصة» في الشارقة بحضور منصور بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة: مسيرة النماء تمضي لمستقبل أكثر ازدهاراً
اليوم 02:49
محمد بن زايد ومحمد بن راشد خلال الاستقبال بحضور نهيان بن زايد وسيف بن زايد
الإمارات
محمد بن زايد ومحمد بن راشد: الإمارات تمضي واثقة للمستقبل
اليوم 02:49
رئيس الدولة خلال زيارة حاكم الفجيرة بحضور محمد بن حمد ونهيان بن زايد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون ومكتوم بن حمد وسيف بن حمد بن سيف ومحمد بن حمد بن سيف وعدد من الشيوخ والمسؤولين
الإمارات
رئيس الدولة وحاكم الفجيرة يبحثان قضايا الوطن وشؤون المواطن
اليوم 02:49
رئيس الدولة في حديث مع سعود المعلا بحضور راشد بن سعود المعلا ونهيان بن زايد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد وحميد المعلا
الإمارات
رئيس الدولة وحاكم أم القيوين: القيادة على خطى المؤسسين في تعزيز مقومات الحياة الكريمة
اليوم 02:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©