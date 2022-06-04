رئيس الدولة: مسيرة النماء تمضي لمستقبل أكثر ازدهاراً

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن مسيرة الخير والنماء ستمضي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وريادة لوطننا الغالي.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن سعادته بلقائه إخوانه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضــــو المجلس الأعلى حاكم الفجيــــــرة، وصاحــــب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، أن الارتقاء بالمواطن وتمكينه، وتعزيز مكتسباتنا الوطنية، وإنجاز طموحاتنا التنموية الكبرى، كان محور حديثه ومناقشاته مع إخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة في تغريدة على حساب سموه في «تويتر»: «سعدت بلقاء إخواني الحكام محمد بن راشد وحمد الشرقي وسعود المعلا وسعود القاسمي.. الارتقاء بالمواطن، وتمكينه وتعزيز مكتسباتنا الوطنية وإنجاز طموحاتنا التنموية الكبرى.. كان محور حديثنا ومناقشاتنا.. وبإذن الله وتوفيقه ستمضي مسيرة الخير والنماء نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وريادة لوطننا الغالي».