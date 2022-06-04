سيف بن زايد: رئيس الدولة قائد رمز

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قائد رمز، فقد أحيا سموه قيم الأصالة بزيارته إخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، وشعب الإمارات. وأكد سموه، أن صاحب السمو رئيس الدولة، ملهم للأجيال، وأن الآباء سيبقون خالدين بجميل صنيع الأبناء.

وقال سموه في تغريدة على حساب سموه في «تويتر»: «سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة.. قائدٌ رمز.. أحيا قيم الأصالة بزيارة إخوانه الحكام وشعبه.. فهو للأجيال مُلهِم.. وسيبقى الآباء خالدين بجميل صنيع الأبناء».