برعاية منصور بن زايد.. أبوظبي تناقش مستقبل قطاع الإعلام نوفمبر المقبل

أبوظبي (وام)

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تنظم شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، الدورة الأولى من المؤتمر المصاحب للكونغرس العالمي للإعلام، خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2022 تحت شعار «صياغة مستقبل قطاع الإعلام»، وذلك وسط اهتمام محلي وإقليمي ودولي كبير. ويعتبر المؤتمر المصاحب للكونغرس الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي على مدار 3 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، إذ يوفر منصة مثالية تجمع نخبة بارزة من القادة وصانعي القرار والخبراء والمختصين ومن وسائل الإعلام على مستوى المنطقة والعالم لمناقشة مجموعة من القضايا والأفكار والحلول المتطورة التي تقوم بدور محوري في رسم ملامح مستقبل الإعلام العالمي، ويستعرض المؤتمر واقع الإعلام على الصعيد العالمي للوصول لرؤى مبتكرة للنهوض بالقطاع في المنطقة.

محمد جلال الريسي

ويستقطب المؤتمر أكثر من 200 رئيس تنفيذي، وأكثر من 1200 مشارك، ويشتمل على 40 جلسة حوارية، بمشاركة 30 متحدثاً دولياً بارزاً، وتركز هذه الجلسات النقاشية على 3 محاور رئيسية تسلط الضوء على مجموعة من العوامل المؤثرة في قطاع الإعلام، مثل التقنيات الرقمية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والابتكار في قطاع الإعلام، بمشاركة القادة وإعلاميين بارزين، وممثلين عن وسائل إعلامية عالمية، وشركات مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى في العالم. وقال محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الإعلام شريك مهم في المسيرة التنموية لدولة الإمارات، ويعكس تنظيم النسخة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام استراتيجيتنا لتعزيز التعاون المشترك وبناء الشراكات على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يسهم في تحقيق التقدم والريادة في هذا القطاع. وأوضح أن شعار المؤتمر المصاحب للكونغرس العالمي للإعلام يعكس رؤية وأهداف هذا الحدث الدولي البارز في استشراف مستقبل قطاع الإعلام في المنطقة، والعمل على تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، مثل التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق طفرة في هذا القطاع تدعم دوره كرافد أساسي لمسارات التنمية المستدامة في المجالات كافة.

حميد مطر الظاهري

نقل وتوطين المعرفة

بدوره، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها: «يتماشى تنظيم هذه الفعالية الحيوية مع رؤيتنا لدعم العديد من القطاعات الحيوية الواعدة في الدولة، والتي تشكل منصة لدعم الشركات الوطنية، وتعزيز حضورها وقدرتها على التنافس على الصعيد العالمي، وذلك من خلال اقتناص الفرص الاستثمارية المجدية في الصناعات الإعلامية وإبرام الشراكات والاتفاقيات مع أقطاب الصناعة العالميين». وأضاف الظاهري: «تساهم هذه الفعاليات في التأكيد على رسالتنا الرامية لنقل وتوطين المعرفة المتقدمة واستقطاب الخبرات الدولية في المجالات كافة، حيث سيوفر مجموعة من الفرص التي تسهم في نقل المعارف العالمية وتبادلها في القطاع الإعلامي، وذلك من خلال التباحث حول التغييرات التي أحدثها قطاع البث الرقمي المباشر في المنطقة والعالم واستعراض حيثياتها، بما يسهم في تمكين صانعي القرار من مواكبة التطور السريع لقطاع الإعلام، وتوسيع آفاق الفكر الإعلامي المهني». ويقام المؤتمر ضمن فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام، والذي يستقطب نخبة من رواد صناعة الإعلام والمتخصصين والمؤثرين العالميين، بالإضافة إلى الأكاديميين والشباب وطلبة الجامعات، والذي يتضمن مشاركة دولية واسعة من قبل الخبراء والمتخصصين، بالإضافة إلى ورش العمل المتخصصة ذات العلاقة في القطاع.

محاور

تتضمن محاور الكونجرس موضوعات عدة، تشمل الاتصال الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، والإبداع في القطاع الإعلامي، إضافة إلى عددٍ من الجلسات المتخصصة في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون و«الإنترنت» والإعلام الاجتماعي والمؤثرين العالميين. كما يوفر أيضاً منصة مثالية للشركات العالمية الراغبة بالدخول إلى أسواق صناعة الإعلام في منطقتي الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويُعد «الكونجرس العالمي للإعلام» منصة ملهمة للتعرف على واقع صناعة الإعلام في المنطقة والعالم وبلورة رؤية استشرافية لمستقبل هذه الصناعة التي باتت محفزاً رئيسياً للتنمية المستدامة في المجتمعات.