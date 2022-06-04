692 ألف طن مواد غذائية تدخل أسواق الدولة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

سمحت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بدخول 692 ألفاً و185 طناً و831 كيلوجراماً من مختلف أنواع المواد الغذائية، إلى أسواق الدولة عبر منفذ الغويفات الحدودي خلال العام الماضي، حيث خضعت للفحص الدقيق وفقاً لإجراءات عمليات الإفراج عن المنتجات الغذائية المستوردة من خارج الدولة، ونتيجة لعملية الفحص الدقيق، فيما تم رفض 192 طناً و488 كيلوجراماً من المواد الغذائية لعدم مطابقتها المعايير والمواصفات الغذائية المتبعة داخل الدولة والمتوافقة مع المعايير العالمية، وبلغ عدد المواد الغذائية المعادة إلى الدولة 2275 طناً و485 كيلوجراماً من المواد الغذائية.

وحددت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أسباب رفض الشحنات الغذائية التي ترد عبر المنفذ الحدودي، والتي لا تتفق مع مجموعة المعايير والمواصفات المطلوبة لدخول المواد الغذائية المستمدة من المعايير العالمية، مؤكدة أن هناك عدة أسباب لرفض المنتجات الغذائية أو إتلافها منها: عدم صلاحية المنتجات الغذائية للاستهلاك الآدمي، وعدم مطابقة المنتجات الغذائية للمواصفات والمقاييس الإماراتية، وعدم وجود مستندات الوثائق الصحية للشحنة.

ويعمل مفتشو الهيئة في كافة المنافذ الحدودية على تسهيل تدفق المواد الغذائية عبر المنافذ الحدودية للإمارة بشكل آمن، حيث يتم الإفراج عن شحنات المنتجات الغذائية بسرعة لضمان دخولها للأسواق المحلية وتلبية احتياجات المستهلكين والمحافظة على فعالية سوق الغذاء في هذه الظروف الاستثنائية، حيث تلتزم الهيئة بتسهيل مهمة مستوردي الأغذية وتقليص فترة إنجاز المعاملات الخاصة بهم حرصاً على استمرارية الإمداد للأسواق بالمواد والمنتجات الغذائية المطلوبة.

ويمتلك مفتشو الجهاز المتواجدين في منافذ الإمارة خبرات عالية، بالإضافة إلى تزويدهم بأدوات تقنية حديثة تسهم بشكل كبير في رصد أي مادة غذائية لا تتماشى مع الاشتراطات والمعايير المعتمدة، إلى جانب المتابعة الدورية والحملات الروتينية التي يطبقها الجهاز على منافذ بيع الأغذية في الإمارة.

تحديث

تقوم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية دائماً بتحديث وتطوير عدد من الإجراءات الخاصة بمستوردي الأغذية عبر المنافذ الحدودية لإمارة أبوظبي، باستخدام التقنيات المتطورة التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصال، من خلال تقديم تجربة مُتميزة للمتعاملين تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بطريقة سلسة وسريعة ترتكز على تبسيط وتسهيل الإجراءات الحكومية بما يضمن توفير الوقت والجهد على المتعامل.