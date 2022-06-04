بلدية دبي: التوازن بين الموارد الطبيعية والتنمية

دبي (وام)

تحتفل بلدية دبي مع العالم في يوم البيئة العالمي لعام 2022 تحت شعار «لا نملك سوى أرض واحدة». يهدف هذا الحدث السنوي الذي تنظمه الأمم المتحدة سنوياً إلى الجمع بين المجتمعات لرفع مستوى الوعي بالقضايا البيئية وإلهام المجتمع للاتحاد من أجل كوكب الأرض، والمحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها، واتخاذ إجراءات عاجلة للمحافظة على التنوع البيولوجي، والمساهمة في إبراز البيئة المحلية والقضايا التي من المهم الوقوف عليها.

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: إن بلدية دبي تحرص على مواكبة المناسبات البيئية العالمية والوطنية عبر نشر ثقافة الوعي البيئي في شتى المجالات، وذلك بوضع خطط بيئية للمحافظة على جودة عناصر البيئة ومواردها، وتسعى بلدية دبي لتحقيق التوازن بين استدامة الموارد الطبيعية وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما قامت بلدية دبي هذا العام بتنويع محاور الاحتفال لمناقشة وتوعية أفراد المجتمع بالأمور الحيوية لتغيير سلوك الأفراد نحو الأفضل وإتاحة الفرص للتفاعل وإحداث إضافة في بيئتنا».

المحافظة على الأرض

وأشار الهاجري إلى أن بلدية دبي تسعى إلى توفير جميع المتطلبات التي تسهم في تعزيز المحافظة على الأرض، والتواصل مع الطبيعة من خلال مراقبة المحميات الطبيعية وحركة الكائنات عبر أجهزة الرصد لتتبع حركتها وتوفير الملاذ الآمن لها عند زيارة المحميات، إلى جانب الرقابة على بقية مصادر التلوث وتنفيذ خطط لحمايتها وإدارة السواحل وحماية الحياة الفطرية من مصادر التلوث. حيث تقوم بعمليات الرصد والرقابة البيئية الذكية ويتصدر عمليات الرصد البيئي القمر الاصطناعي البيئي الأول DMSAT والذي يعد بمثابة إنجاز علمي لمراقبة جودة الهواء، وبهدف المحافظة على التوازن البيئي وتحديات المناخ.