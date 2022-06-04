«مطارات دبي» تطلق مبادرة مبتكرة لإدارة النفايات

دبي (الاتحاد)

احتفالاً باليوم العالمي للبيئة، أعلنت مؤسسة مطارات دبي عن إطلاق مبادرة جديدة لإدارة النفايات والتي ستشكل خطوة هامة في سبيل تحقيق أهدافها بمعالجة وإعادة استخدام 60% من النفايات في مطار دبي الدولي DXB بحلول منتصف عام 2023.

وكجزء من هذه المبادرة الجديدة، قامت مؤسسة مطارات دبي بوضع وتنفيذ خطة مدروسة لمعالجة نفايات الطعام والتي تستهدف جمع أكثر من 2000 طن من نفايات الطعام وتحويلها إلى سماد عضوي سنوياً، وذلك من خلال منافذ المأكولات والمشروبات وصالات الاسترخاء «لاونج»، والفنادق على مستوى جميع مباني الركاب والكونكورس في مطار دبي الدولي DXB، حيث يؤدي تحلل نفايات الطعام في مقالب القمامة إلى زيادة انبعاثات غاز الميثان الذي يُشكل ضرراً كبيراً بالبيئة بمقدار 72 مرة أكثر من ثاني أكسيد الكربون. وتم إعداد خطة العمل المبتكرة لإدارة نفايات الطعام، بالشراكة مع مجموعة «بيئة» الرائدة في قطاع الاستدامة ويقع مقرها في إمارة الشارقة، من خلال تطوير نظام متكامل للتسميد العضوي يعتمد على تقنية تكنولوجية متطورة، وتثبيته في عدة مواقع موزعة على مستوى مطار دبي الدولي DXB، مما يسهم في زيادة سرعة تحلل نفايات الطعام بشكل كبير وتحويلها إلى سماد عضوي قابل لإعادة الاستخدام ومياه الصرف الصحي النظيفة.

كما تم وضع استراتيجية تحويل النفايات في مطار دبي الدولي DXB وتطوير نظام مرن لإدارتها بهدف الحد من تداعيات التأثير الاقتصادي والبيئي والاجتماعي لطرق معالجة جميع أنواع النفايات وإعادة تدويرها، وقد حقق البرنامج حتى الآن نتائج ملموسة من خلال خفض معدل النفايات بنسبة 40%، بما يشمل مبادرة خاصة بجمع 100% من كافة زيوت الطهي المستخدمة في منافذ المأكولات والمشروبات بالمطار وتحويلها إلى وقود الديزل الحيوي.

ومن جانبه، صرح رافائيل سانجورجو لوبيز، الرئيس التنفيذي لشركة «تنظيف» التابعة لمجموعة «بيئة»، قائلاً: «تلتزم مجموعة بيئة بتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع مؤسسة مطارات دبي من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج المبتكرة لجمع ومعالجة جميع أنواع النفايات والاستفادة منها بطريقة عملية وآمنة. إن توظيف تقنية Power Knot على مستوى جميع مباني الركاب والكونكورس في مطار دبي الدولي DXB يعد دفعة قوية وخطوة هامة نحو توظيف الابتكار وإتباع المسار الصحيح لتحقيق الهدف المتمثل في الحد من هدر الطعام وتقليل النفايات».

ركيزة

وفي هذا السياق، قال جمال زعل، نائب الرئيس للسلامة والاستدامة في مؤسسة مطارات دبي: «إن جمع وتحويل جميع أنواع النفايات من مكبات النفايات يعد ركيزة أساسية ضمن برنامج إدارة النفايات المعتمد لدينا. وعلى الرغم من كون نسبة النفايات الناتجة عن إدارة العمليات في المطار محدودة نسبياً مقارنة بإجمالي ناتج النفايات في مطار دبي الدولي DXB، إلا أننا نعمل بشكل وثيق مع شركائنا المعنيين بما يشمل شركات الطيران ومنافذ المأكولات والمشروبات وغيرهم الكثير، لاعتماد نظام موحد من شأنه توحيد كامل الجهود وتوجيهها نحو تحقيق هدفنا المتمثل في الحد من النفايات بنسبة 60%».