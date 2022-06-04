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«كهرباء دبي»: ضمان عالم أكثر اخضراراً لأجيالنا
«كهرباء دبي»: ضمان عالم أكثر اخضراراً لأجيالنا
5 يونيو 2022 02:47

دبي (وام)

أكد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تؤدي دوراً رائداً في دعم الجهود الوطنية والعالمية في مجال الاستدامة البيئية وضمان عالم أكثر اخضراراً لأجيالنا القادمة، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة لجعل دبي مدينة مستدامة وفقاً لأفضل المعايير العالمية. 
وأضاف لطاير في تصريح بمناسبة «يوم البيئة العالمي 2022»، أن الهيئة أسهمت في تحقيق دبي خفضاً في صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إمارة دبي بنسبة 22% في عام 2019 و33% في 2020، لتتخطى بذلك النسبة المستهدفة في استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية 2021 بأكثر من الضعف، حيث تهدف الاستراتيجية إلى خفض الانبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2021. كما حققت استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030 مجدداً نتائج مهمة، وسجلت دبي خلال العام 2020 انخفاضاً إجمالياً في الاستهلاك بنسبة 23% للكهرباء و21% للمياه منذ عام 2010. 
 وأكد التزام الهيئة بتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.. منوهاً أن من أبرز مشروعات الهيئة لتحقيق هذا الهدف مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نظام المنتج المستقل. وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030. وأضاف معاليه أن الهيئة أطلقت أيضاً مبادرات ومشاريع رائدة شملت كل تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة في دبي.  

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