«النيابة العامة» تناقش مشاريع ومبادرات تطوير العمل الفني والإداري

أبوظبي (وام)

نظمت النيابة العامة للدولة الملتقى الدوري الثاني لنيابات الدولة، برئاسة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة.

تضمن الملتقى مناقشة عدد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي تستهدف تطوير منظومة العمل في النيابة العامة وتبني التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل، وتعزيز التخصص القائم على المعرفة والتميز المؤسسي، إلى جانب متابعة أداء العمل الفني والوقوف على مستوى الإنجاز ومعدلات الأداء، الذي يتماشى مع الممارسات العالمية الفضلى، بما يحقق طموحات النيابة المستقبلية وسعيها نحو تحقيق مستهدفاتها ورسالتها الرامية إلى ترسيخ العدالة الناجزة وتعزيز المكانة الرائدة لدولة الإمارات على صعيد سيادة القانون.

وفي بداية الاجتماع، رحب المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، بالحضور، مشيراً إلى أن النيابة العامة للدولة تولي باستمرار تطوير النظام الجزائي والتحقيق الفني أهمية كبيرة بهدف مواكبة المسيرة التنموية للدولة كرائدة في مختلف المجالات وذات مكانة متميزة على الساحة العالمية، ومن هنا يأتي تنظيم هذا الاجتماع الذي يجسد حرص النيابة نحو وضع وبلورة الحلول الاستباقية والأفكار الاستشرافية التي تضمن تطوير منظومة العمل في النيابات الاتحادية وإدارات مكتب النائب العام من خلال العمل على المراجعة الدورية لمؤشرات الأداء، وتعزيز التكامل بين أنظمة النيابة العامة ووحداتها التنظيمية، وبلورة خطط عمل شاملة لتفعيل وتسريع الإنجازات.

وأكد النائب العام أن أمامنا ثقافة عمل جديدة للخمسين الجديدة، ثقافة مبنية على استشراف المستقبل وتعزيز مفهوم فرق العمل لقيادة المشاريع التحوّلية وإحداث نقلات نوعية في كافة المجالات، وأن ما تحمله ثقافة العمل من اعتقادات وممارسات ومهارات تمثل الداعم لرؤية واستراتيجيات النيابة العامة سواء للأعضاء أو سائر الموظفين، وصولاً لتحقيق الأهداف.

وجاء هذا الاجتماع تماشياً مع التوجه التنموي للدولة، حيث يمثل فرصة مهمة لمناقشة الأفكار المبتكرة، وإشراك جميع كوادر العمل بالنيابة في منظومة تشاركية تعتمد على توحيد الجهود بهدف المحافظة على المكتسبات، إلى جانب العمل على تبادل الخبرات والممارسات الرائدة وإتاحة المجال للجميع للمشاركة بفعالية في ترسيخ الريادة العالمية للدولة على صعيد سيادة القانون وكفاءة المنظومة القضائية والتشريعية.