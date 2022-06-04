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شرطة دبي تحتفي بموظفي «إسعاد المجتمع»
خلال اللقاء المفتوح لموظفي إسعاد المجتمع (من المصدر)
5 يونيو 2022 02:47

دبي (الاتحاد)

ترأس العميد خالد علي شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، فعاليات «اللقاء المفتوح» لموظفي الإدارة في قاعة حمدان بن محمد بمقر القيادة العامة، بحضور العقيد علي خلفان المنصوري نائب مدير الإدارة، ومديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام وجميع الرتب من عسكرين ومدنيين.
ونوه العميد شهيل بمرتب الإدارة العامة لإسعاد المجتمع ودورهم وجهودهم المتميزة في تحقيق التميز والنجاحات على جميع المستويات، متطلعاً إلى استمرارية العطاء بين جميع الموظفين من مسؤولين ورؤساء أقسام وموظفين، بما يُحقق السعادة الوظيفية ويحقق التميز الذي ينعكس إيجاباً على النجاحات الكثيرة التي تحققها الإدارة العامة لإسعاد المجتمع ضمن العمل بروح الفريق الواحد.
وكرم العميد شهيل عدداً من مرتب الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشهادات تقدير نظير جهودهم وإخلاصهم بالعمل، مؤكداً حرص الإدارة على تكريم موظفيها المتميزين، واستمع إلى آراء وملاحظات الموظفين المتعلقة بسير العمل والهادفة إلى تطوير العمل، إضافة إلى تحفيز الموظفين ونشر الإيجابية في بيئة العمل مما يسهم في تحسين الأداء.
وشملت فقرات «اللقاء المفتوح» الذي جاء بمبادرة من قسم الموارد البشرية في إدارة الشؤون الإدارية على آيات من الذكر الحكيم، ومحاضرة توعية قدمها الرائد علي يوسف تناول خلالها مفهوم الأمانة الوظيفية والإخلاص والتعاون والأخوة والألفة بين الموظفين، كما تخلل اليوم المفتوح مسابقات تم خلالها توزيع الهدايا والجوائز على الموظفين. 

شرطة دبي
إسعاد المجتمع
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