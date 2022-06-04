«إسعاد» تتبنى علاج حالة إنسانية

دبي (الاتحاد)

في بادرة إنسانية جديدة لمركز

بطاقة إسعاد التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، وبالتعاون مع المستشفى الدولي الحديث، تبنى المركز علاج حالة إنسانية لمريض يعاني آلاماً في الركبة اليمنى والرباط الصليبي، حيث تم إجراء عملية جراحية له واستبدال الرباط الصليبي، وترقيع الغضروف الهلالي كاملاً باستخدام المنظار الجراحي وأصبح المريض بحالة جيدة.

وقالت منى العامري، مديرة مركز بطاقة إسعاد: إن مساندة الحالات الإنسانية لاسيما المتعلقة بالأمور العلاجية والصحية، تحتل أولوية لدينا، ولا نتردد في تقديم الدعم والمساندة لها، بالتعاون مع شركائنا في الدوائر والمؤسسات الخاصة والحكومية، مقدمةً الشكر الجزيل إلى المستشفى الدولي الحديث على هذا التعاون المثمر.