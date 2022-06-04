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الإمارات
محمد بن راشد: جولة محمد بن زايد جولة تلاحم بين شعب وقائده
محمد بن راشد: جولة محمد بن زايد جولة تلاحم بين شعب وقائده
4 يونيو 2022 22:17

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم السبت، بالجولة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في الدولة.
وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حسابه الرسمي على موقع تويتر "خلال استقبال أخي رئيس الدولة حفظه الله اليوم في دبي".
وأضاف سموه "جولة محمد بن زايد آل نهيان في دولة الإمارات جولة خير.. وجولة بشرى للوطن والمواطنين.. وجولة تلاحم بين شعب وقائده.. حفظ الله دولة الإمارات وشعبها ورئيسها".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
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