رئيس الدولة يزور حاكم أم القيوين

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم السبت، أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وذلك في إطار جولة سموه في إمارات الدولة وزياراته إخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

تبادل سموهما، خلال اللقاء الذي جرى في ديوان الحاكم، الأحاديث الأخوية الودية. وتناولا عدداً من الموضوعات والقضايا التي تهم الوطن والمواطن، مؤكدين أن قيادة دولة الإمارات تواصل السير على خطى المؤسسين في تعزيز مقومات الحياة الكريمة وتحقيق السعادة والاستقرار لمجتمع الإمارات، داعيين الله عز وجل أن يديم على الوطن الأمن والاستقرار والازدهار ويوفق قيادته لما فيه الخير لشعبه وتحقيق تطلعاته إلى المستقبل وكل ما من شأنه تعزيز مكتسبات الدولة ومكانتها العالمية ورفعتها.

حضر اللقاء، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري في أم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الرقابة المالية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني.