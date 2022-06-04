رئيس الدولة: ستمضي مسيرة الخير والنماء نحو مستقبل أكثر ازدهاراً

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم السبت، عن سعادته بلقاء إخوانه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وكتب سموه على "تويتر": "سعدت بلقاء إخواني الحكام محمد بن راشد وحمد الشرقي وسعود المعلا وسعود القاسمي".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "الارتقاء بالمواطن وتمكينه وتعزيز مكتسباتنا الوطنية وإنجاز طموحاتنا التنموية الكبرى.. كان محور حديثنا ومناقشاتنا".

وختم سموه قائلاً "بإذن الله وتوفيقه، ستمضي مسيرة الخير والنماء نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وريادة لوطننا الغالي".