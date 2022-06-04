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رئيس الدولة يزور حاكم الفجيرة
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4 يونيو 2022 19:22

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم السبت، أخاه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وذلك في إطار الزيارات التي يقوم بها سموه إلى إخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات استمراراً لنهج التواصل والتشاور الأخوي بين سموه وإخوانه حكام الإمارات.
وتبادل سموهما، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الرميلة، الأحاديث الأخوية الودية والأمنيات بالصحة والسعادة والعمر المديد.
كما تطرقا إلى عددٍ من قضايا الوطن وشؤون المواطن، مؤكدين أن المواطن يبقى دائماً محور اهتمام القيادة، ويأتي على قمة أولوياتها وأهداف الوطن التنموية خلال مختلف المراحل الحالية والمستقبلية، وذلك سيراً على نهج القادة المؤسسين «رحمهم الله» الذين وهبوا أنفسهم لخدمة الوطن والمواطن. 
وأعرب سموهما عن تمنياتهما للدولة وشعبها دوام العزة والرفعة والازدهار، داعيين المولى عز وجل أن يوفق قيادتها في خدمة الوطن وتعزيز مكتسباته ورفعته وترسيخ مكانته العالمية. 
حضر اللقاء، سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة، والشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في الفجيرة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

المصدر: وام
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