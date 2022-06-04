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رئيس الدولة يقوم بجولة في عدد من مناطق الدولة
رئيس الدولة يقوم بجولة في عدد من مناطق الدولة
4 يونيو 2022 18:03

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم السبت، بجولة شملت عدداً من المشاريع التنموية التطويرية الحيوية والمواقع السياحية في مدينتي خورفكان والذيد في إمارة الشارقة. 
شملت جولة سموه، «حصن الذيد» الذي يعود تاريخه إلى 1820 ويعد شاهداً على تاريخ مدينة الذيد العريق. كما شملت الجولة عدداً من المشاريع التنموية الحيوية في مدينة خورفكان ومنها «استراحة سد الرفيصة» إحدى أبرز المعالم والإضافات السياحية والبيئية في الدولة. وتجول سموه في مرافقها واطلع على ما تضمه من خدمات ومقومات ترفيهية، إضافة إلى شارع خورفكان الجديد ومساراته والذي يعد شرياناً حيوياً هاماً يربط بين مناطق إمارة الشارقة ويمر بين مناطق تاريخية وطبيعية متنوعة. 

رافق سموه، خلال الجولة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة.

المصدر: وام
محمد بن زايد
الشارقة
الذيد
سد الرفيصة
جولة
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