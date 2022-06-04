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الإمارات
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
أبوظبي
4 يونيو 2022 17:31

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً وصحواً بوجه عام، ومغبراً أحياناً خاصة شرقاً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار. 
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية/ وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س. 
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:05 والمد الثاني عند الساعة 03:46 والجزر الأول عند الساعة 10:44 والجزر الثاني عند الساعة 21:44. 
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 13:49 والمد الثاني عند الساعة 44:00 والجزر الأول عند الساعة 19:57 والجزر الثاني عند الساعة 07:36.

المصدر: وام
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