الأحد 5 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
الإمارات ترحب بتمديد الهدنة في اليمن
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
4 يونيو 2022 17:27

رحبت الإمارات العربية المتحدة بإعلان السيد هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، تمديد الهدنة إلى شهرين، وفقاً لبنود الاتفاق الأساسي. 
وأثنت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام، وتعزيز آفاق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة. 
ودعت كافة الدول إلى دعم تثبيت وقف إطلاق النار في اليمن والعمل على دفع الأطراف نحو الحل الشامل. 
وأكدت الإمارات العربية المتحدة على الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة في تحقيق الاستقرار والأمن لليمن، مجددة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.

المصدر: وام
الإمارات
اليمن
الهدنة
تمديد
آخر الأخبار
محمد بن راشد: جولة محمد بن زايد جولة تلاحم بين شعب وقائده
الإمارات
محمد بن راشد: جولة محمد بن زايد جولة تلاحم بين شعب وقائده
4 يونيو 2022
محمد بن زايد يزور «استراحة سد الرفيصة» في الشارقة بحضور منصور بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة: مسيرة النماء تمضي لمستقبل أكثر ازدهاراً
اليوم 02:49
محمد بن زايد ومحمد بن راشد خلال الاستقبال بحضور نهيان بن زايد وسيف بن زايد
الإمارات
محمد بن زايد ومحمد بن راشد: الإمارات تمضي واثقة للمستقبل
اليوم 02:49
رئيس الدولة خلال زيارة حاكم الفجيرة بحضور محمد بن حمد ونهيان بن زايد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون ومكتوم بن حمد وسيف بن حمد بن سيف ومحمد بن حمد بن سيف وعدد من الشيوخ والمسؤولين
الإمارات
رئيس الدولة وحاكم الفجيرة يبحثان قضايا الوطن وشؤون المواطن
اليوم 02:49
رئيس الدولة في حديث مع سعود المعلا بحضور راشد بن سعود المعلا ونهيان بن زايد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد وحميد المعلا
الإمارات
رئيس الدولة وحاكم أم القيوين: القيادة على خطى المؤسسين في تعزيز مقومات الحياة الكريمة
اليوم 02:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©