رئيس الدولة للمواطنين: أنتم ثروتنا الحقيقية

الذيد (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، المواطنين في مجلس سموه بمدينة الذيد في إمارة الشارقة.

وتبادل سموه مع أبناء الوطن، خلال اللقاء، الأحاديث الودية، معرباً عن سعادته بتجدد اللقاء مع أبنائه المواطنين، وأكد حرصه على التواصل الدائم معهم.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن قيادة الدولة تولي اهتماماً خاصاً بقضايا أبناء الوطن والارتقاء بمستوى معيشتهم، إيماناً منها بأن المواطن هو الثروة الحقيقية لهذا الوطن، ويظل الركيزة الأساسية لنهضته وتقدمه ورفعته وعلى قمة خطط الدولة وبرامجها التنموية حاضراً ومستقبلاً.

من جانبهم، أبدى المواطنون سعادتهم بلقاء صاحب السمو رئيس الدولة، مثمنين نهج التواصل الأصيل مع المواطن الذي يرسخه سموه وقيادة الدولة، ودعوا المولى عز وجل أن يديم على وطننا نعم الأمن والأمان والازدهار.

وأعرب جموع المواطنين عن تقديرهم واعتزازهم بالرعاية والاهتمام الدائمين اللذين يوليهما صاحب السمو رئيس الدولة لأحوال أبنائه المواطنين، مؤكدين أن التواصل المباشر واللقاءات الأبوية تعزز مشاعر المحبة والولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي وقيادته.

حضر مجلس سموه، سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة.