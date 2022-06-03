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«الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ» تطلق جائزة رئيس الهيئة للأداء المتميز لعام 2022
«الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ» تطلق جائزة رئيس الهيئة للأداء المتميز لعام 2022
4 يونيو 2022 01:58

أبوظبي (وام)

أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مع بداية شهر يونيو الجاري، فعاليات الدورة الثانية من جائزة رئيس الهيئة للأداء المتميز لعام 2022. جاء إطلاق الجائزة في إطار دعم التنافس المهني بين منتسبي الهيئة ونشر الإيجابية ضمن بيئات العمل، وجعلها محفزة للابتكار والإنجاز، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والوطنية لبلوغ أقصى درجات الريادة والتميز محلياً ودولياً وبصفة مستدامة تواكب مئوية الإمارات، وتسهم في تقديم خدمات استباقية لأفراد المجتمع بهدف تحسين مستوى وجودة الحياة. وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة بالإنابة، إن نشر ثقافة التميز المؤسسي ومعايير الحوكمة والتنافس الخلاّق بين الموظفين، يعد من الأهداف الرئيسية للهيئة، لا سيما وأنها تدفع نحو توفير بيئة حيوية مليئة بالأعمال المحفزة للابتكار والداعمة للتميز في كافة القطاعات، فضلاً عن غرسها لقواعد تحويل تلك المفاهيم الإدارية إلى ممارسات عملية نوعيّة تحقق الريادة في الأداء، وتوفر خدماتٍ حكوميةٍ متقدمة، وتسهم في صناعة المبادرات النموذجية ومختلف المشاريع الوطنية، وهي الأسس التي ارتكزت عليها محفزات إطلاق جائزة رئيس الهيئة للأداء المتميز في ثوبها الجديد خلال الدورة الثانية التي بدأت فعاليتها رسمياً مع بداية شهر يونيو الجاري. وتتسم الجائزة في حلتها الجديدة بمعايير محدثّة وجوائز متنوعة، تُمنحُ للموظفين وفرق العمل والإدارات أو القطاعات والمبادرات والمشاريع المتميزة استناداً لعمليات تقييم دقيقة ومحكمة تتولى تنفيذها لجنة مختصة تضم خبراء ومستشارين من الهيئة. تجدر الإشارة إلى أن فعاليات الجائزة، تستهل بالتوعية والتقديم والتقييم بدءاً من مطلع يونيو الجاري وصولاً إلى إعلان النتائج وتكريم الإدارات والقطاعات والموظفين الفائزين ضمن المرحلة الأولى في النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، بينما تنطلق فعاليات المرحلة الثانية من الجائزة رسمياً في منتصف سبتمبر المقبل، وتستمر حتى نهاية ديسمبر من العام 2022 والتي تتضمن الحفل الختامي لتكريم الفائزين من جميع مستويات ومراحل الجائزة.

الإمارات
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
هيئة الهوية والجنسية
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