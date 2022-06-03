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محمد بن راشد: القائد يريد مصلحة شعبه
محمد بن راشد: القائد يريد مصلحة شعبه
4 يونيو 2022 02:00

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن القائد يريد مصلحة شعبه، ومصلحة مساعديه، وأتباعه وفرق عمله، مشيراً سموه إلى أن التحفيز وإعطاء الثقة والمسؤوليات، تسهم في وصول فرق العمل إلى المراتب التي يريدونها، مشيداً سموه بفرق العمل الإماراتية وقدرتها على إتمام أي مشروع على خير وجه. 
جاء ذلك في فيديو نشره سموه على «إنستغرام» أمس، تحت وسم «#ومضات_قيادية» الذي يشارك سموه متابعيه من خلاله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية.

وقال سموه، في الفيديو: «يجب على القائد أن يأخذ بيد مساعديه وأتباعه وفرق العمل اللي عنده، وأن يدربهم، ويعلمهم ويحاضرهم، ويبقى الساعات الطوال معاهم، حتى يصلوا إلى المراتب التي يريدونها بالتحفيز وبإعطائهم الثقة، وكذلك بإعطائهم المسؤوليات، فالقائد يجب أن يكون يريد مصلحة شعبه، يريد مصلحة مساعديه.. أتباعه .. فرق العمل اللي عنده، كذلك عندنا فرق .. يعني أنا صراحة أنا أتشرف.. لو «تعق» الواحد منهم على أي مشروع أو عمل قام به بخير وجه».

محمد بن راشد
الإمارات
دبي
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