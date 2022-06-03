حاكم الشارقة يوجّه بتلمس احتياجات المواطنين

الشارقة (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عصر أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، أداء اليمين القانونية لكل من الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء، وأحمد عبدالله بن يعروف النقبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن.

وتبادل سموه مع الرؤساء الجدد الأحاديث حول العديد من الموضوعات الهامة المنوطة بأدوار المجالس البلدية ودورها في متابعة شؤون المواطنين واحتياجات المدن والمناطق، والمساهمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتوفير ما تحتاجه هذه المدن.

ووجه سموه بالحرص على تلمس احتياجات أهالي مدينة كلباء ودبا الحصن ودراستها بالتنسيق مع الجهات المعنية بها ورفعها لاتخاذ القرارات اللازمة حولها، كما وجه سموه بضرورة العمل على دعم ترابط الأسر وتعزيز التماسك الاجتماعي.