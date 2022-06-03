الإمارات تحافظ على مقعدها في الاتحاد الدولي للصحفيين

أبوظبي (الاتحاد)

في إنجاز دولي يحسب لدولة الإمارات، حافظ محمد الحمادي، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، على مقعده في الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) بعد فوزه في انتخابات الاتحاد الدولي للصحافيين التي جرت أمس الجمعة لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد، وذلك خلال انعقاد المؤتمر الحادي والثلاثين للكونغرس والذي أقيم في سلطنة عُمان.

وكان الحمادي قد فاز الثلاثاء الماضي بعضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي للصحفيين الذي تم تأسيسه خلال اجتماعات مسقط، لتسجل دولة الإمارات حضوراً قوياً ومميزاً في التجمعات الصحفية القارية والعالمية، ما يعتبر إنجازاً للصحافة الإماراتية على المستوى الخارجي.

وشكر محمد الحمادي جميع النقابات والجمعيات التي صوتت لصالح الإمارات، وقال: «إننا نمتلك اليوم عدداً كبيراً من الأصدقاء في العالم، وهذا بفضل الجهد الذي تبذله قيادة دولة الإمارات، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً أن هذه الإنجازات تعتبر انعكاساً طبيعياً لمكانة الدولة وصورتها أمام العالم.

وأضاف الحمادي أن هذا الإنجاز جاء بفضل المشاركة الفعالة لجمعية الصحفيين الإماراتية خلال السنوات الماضية في المحافل الإقليمية والدولية، ولمشاركتها في دعم قضايا الصحافة والصحفيين في مختلف دول العالم.

ومع ختام اجتماعات الكونجرس 31 للاتحاد الدولي للصحفيين، توجه محمد الحمادي، رئيس الجمعية، بالشكر والتقدير لرئيس جمعية الصحفيين العُمانية الدكتور محمد العريمي، وجميع الزملاء في الجمعية على استضافة هذه الاجتماعات، مشيداً بحسن التنظيم وكرم الضيافة، وعلى الرعاية التي أولاها الأشقاء في سلطنة عُمان لوفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماعات خلال الأيام الأربعة الماضية.