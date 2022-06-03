اللجنة القنصلية المشتركة بين الإمارات وكازاخستان تعقد دورتها الثالثة

أبوظبي (وام)

عقدت دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان أعمال الدورة الثالثة للجنة القنصلية المشتركة وذلك استكمالاً للجهود الحثيثة التي بذلها البلدان الصديقان في الدورات السابقة، للوصول إلى خدمات ورعاية قنصلية متميزة لمواطني البلدين.

ترأس اجتماع اللجنة - الذي عقد عبر الاتصال المرئي - الدكتور ماجد علي المنصوري مدير إدارة الرعايا الأجانب في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ممثلاً الجانب الإماراتي وباويرجان أكاتايف مدير إدارة الخدمات القنصلية في وزارة الخارجية جمهورية كازاخستان ممثلاً الجانب الكازاخستاني. واستهل الدكتور ماجد المنصوري، بنقل تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وإشادته بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال القنصلي، كما نقل أمنياته بالتوفيق والنجاح في هذا الاجتماع. وأكد أهمية التعاون في المجال القنصلي ودوره في دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيداً بما تحقق من تطورات إيجابية خلال العامين الماضيين على صعيد التعاون القنصلي الثنائي في خضم التحديات الناجمة عن جائحة «كوفيد-19» العالمية، وشكر كل الجهود التي بُذلت من الجانبين لتقديم خدمات قنصلية متميزة وتسهيل تنقل مواطني البلدين.

بدوره، أشاد باويرجان أكاتايف بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، والدور الحيوي الذي تؤديه على الصعد كافة، مؤكداً سعي بلاده للعمل على توثيق التعاون القنصلي بما يخدم مواطني البلدين الصديقين.

وأكد الدكتور ماجد المنصوري - خلال الاجتماع - حرص واهتمام دولة الإمارات بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة العليا، وأضاف أن العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان شهدت نقلات نوعية، أسهمت بصورة مباشرة في ترسيخ هذه العلاقات والمضي بها قدماً سواء على المستوى الثنائي أو العالمي منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1992، في كافة المجالات وأهمّها الطاقة، الاستثمار، والتجارة، والاستكشاف العلمي والتقني للفضاء الخارجي.

من جانبه، أثنى باويرجان أكاتايف، على تطور العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الماضية، خاصة في مجال التعاون القنصلي وخلال أزمة «كوفيد-19» العالمية بشكل خاص. وأشاد بتجربة دولة الإمارات في هذا المجال والتي تعَد من التجارب الرائدة، مؤكداً أن بلاده تطمح إلى تطوير التعاون وتبادل الخبرات مع دولة الإمارات في هذا المجال، بما يعود بالنفع على مواطني البلدين، ويعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وشارك في الاجتماع عدد من ممثلي إدارات وزارات الخارجية والتعاون الدولي والداخلية والتربية والتعليم والعدل والموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وشركة أبو ظبي للخدمات الصحية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية في جمهورية كازاخستان، بحثوا من خلاله عدداً من الموضوعات القنصلية المشتركة، وخطط متابعتها وتطويرها.