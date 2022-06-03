حديقة الحيوانات بالعين تسهم في الحفاظ على الحياة البرية

العين (الاتحاد)

استعرضت حديقة الحيوانات بالعين مسيرتها الحافلة بالإنجازات البيئية وجهودها التي امتدت لأكثر من 50 عاماً في مجال الحياة البرية وصون الطبيعة والاستدامة وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة الذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام.

وكانت انطلاقة الإنجازات بإنشاء أول محمية لإكثار المها العربي، والمشاركة في إعادة إطلاقه إلى بيئته الطبيعية، ثم امتدت هذه الجهود لتشمل حيوانات أخرى منها برامج إكثار قط الرمال العربي باستخدام تقنية التخصيب الصناعي. واعتماد ونشر استراتيجية حماية غزال الداما الأفريقي 2019-2028 من خطر الانقراض.

وعلى صعيد العضويات العالمية حصلت حديقة الحيوانات بالعين على العضوية الكاملة في الرابطة الأوروبية لحدائق الحيوان والأحياء المائية وعلى عضوية الرابطة الدولية للتربويين في حدائق الحيوان، كما استضافت أول مؤتمر للرابطة العالمية لحدائق الحيوان والأحواض المائية في الشرق الأوسط. وأول مؤتمر لمجموعة أخصائيي تخطيط الحفظ التابعة للجنة بقاء الأنواع.

وفي السياق البيئي ذاته؛ يوفر مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء 66% من البصمة الكربونية مقارنة بالمباني المستدامة المشابهة، ويكتسب طاقته المتجددة من الألواح الشمسية بمتوسط 19600 كيلوواط سنوياً تستخدم في تشغيل المبنى، بالإضافة لمعالجة نحو 19238694 لتراً من مياه الصرف الصحي سنوياً يعاد استخدامها في دورات مياه المركز. ويعد مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء أول مبنى حاصل على تصنيف خمس لآلئ في نظام الاستدامة عن مرحلتي التصميم والإنشاء.

وقامت حديقة الحيوانات بالعين في عام 2022 بإعادة تدوير 12670 كج من الورق، و 1812 كج من البلاستيك، و 40 كج من العبوات المعدنية؛ ما ساهم في الحفاظ على 210 أشجار من القطع وحفظ الطاقة بمقدار 370 مليون وحدة حرارية من الطاقة، وتقليل الانبعاثات بمقدار 48 ألف طن متري مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون والحفاظ على 114 متراً مكعباً من مساحة مكب النفايات وحفظ 26 جالوناً من الجازولين.

ومن جانب استدامة الاقتصاد، فإن الحديقة هي من أوائل المؤسسات في العالم الحاصلة على شهادة الجودة في استدامة المشتــــريـــات ISO20400:2017 نتيجة تطبيقها لأفضل الممارسات والمعايير للشراء المستدام من خلال تحويل نظام تسجيل الموردين من الورقي إلى الرقمي الذكي الإلكتروني بنسبة 100% إلى جانب حصولها على الشهادة العالمية لنظام إدارة البيئة

ISO 14001:2015.

وتحرص حديقة الحيوانات بالعين على نشر التوعية المجتمعية بأهمية الحفاظ على البيئة وصون الطبيعة وحماية الحيوانات المهددة بالانقراض، سواءً على مستوى موظفيها أو جمهورها لاعتبارها مسؤولية اجتماعية، حيث تقدم برامج تدريب وتطوع لطلبة الجامعات وطلاب المدارس، وتحتفل بالمناسبات البيئية السنوية بمشاركة الجمهور وتنظم ورش ومخيمات وغيرها.