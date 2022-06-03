الإمارات تحفز المجتمع الدولي لحماية البيئة من أزمات المناخ

شروق عوض (دبي)

تأتي مشاركة دولة الإمارات غداً الأحد، في الاحتفال باليوم العالمي للبيئة تحت شعار «لا نملك سوى أرض واحدة»، والذي يسلط الضوء على الحاجة إلى العيش بشكل مستدام في وئام مع الطبيعة عن طريق إحداث تغييرات تحويلية في السياسات والاختيارات نحو أنماط حياة أنظف وأكثر مراعاةً للبيئة، تحفيزاً للمجتمع الدولي على بذل المزيد من الجهود لحماية النظام البيئي من الآثار السلبية التي أفرزتها أزمات المناخ والطبيعة من نتائج مؤلمة على الإنسانية.

كما تحمل مشاركة دولة الإمارات المجتمع الدولي بالدورة الجديدة لهذا الاحتفال الذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام، دلالات عدة في مفادها الالتزام الوطني والأخلاقي بمواجهة التحديات البيئية التي تواجه كوكبنا، والعمل جاهدة لتحقيق توجهات القيادة الرشيدة بهذا الشأن وترجمتها إلى سياسات واستراتيجيات وتشريعات وخطط وبرامج ومؤسسات، والاستثمار في موارد النظام البيئي بالقدر الذي يحقق التنمية ويحفظ توازنها ويضمن للأجيال القادمة حقوقها، ويراعي التوازن الإيجابي بين متطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي، واستحقاقات صون البيئة، علاوة على ما حققته الدولة من إنجازات ضخمة في القطاع البيئي، في ظل القيادة الرشيدة التي سطّرت بحكمتها المعهودة ورؤيتها الثاقبة، أمجاداً تضاف إلى تاريخ الدولة، منذ مسيرة البناء التي بدأها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، واستكمالاً لمسيرة التمكين التي اتبعها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، ومسيرة النمو والازدهار تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي جعلت اسم الإمارات مرادفاً للعمل البيئي والمناخي غير المشروط.

اهتمام متواصل

لقد حظي موضوع حماية البيئة والمحافظة عليها وتنميتها في دولة الإمارات بالكثير من الاهتمام والرعاية منذ تأسيس الدولة عام 1971، ويعود الفضل في ذلك إلى الالتزام السياسي والنهج الحكيم الذي أرساه الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وعلى ذات النهج أكملت الدولة مسيرتها في المحافظة على البيئة وحمايتها وتنميتها.

البيئة والتغير المناخي

منذ أن بدأت بوادر الاهتمام العالمي بقضية التغير المناخي، ركزت دولة الإمارات اهتمامها على المشاكل والتحديات المتعلقة بالتغير المناخي، بالتوازي مع اهتمامها بالقضايا البيئية الأخرى، وقد برز هذا الاهتمام جلياً في العدد الكبير من الاستراتيجيات والمبادرات والمشاريع المتعلقة بالاستجابة لتلك التحديات، كما تلتزم الإمارات بصفتها جزءاً من النسيج العالمي بالمشاركة في تطوير وتطبيق الحلول المبتكرة لحماية البيئة وضمان استدامتها، حيث تساهم التكنولوجيا الحديثة المقتصدة للطاقة في تعزيز دور الإمارات في الثورة الخضراء، وفي الحد من انبعاثات الكربون الناتجة عن أنشطتها، كما تعمل الإمارات على الارتقاء في الحفاظ على البيئة من خلال نشر الوعي البيئي وترويج السلوكيات المسؤولة بين الإماراتيين.

حضور بارز

«تلتزم الإمارات بصفتها جزءاً من النسيج العالمي بالمشاركة في تطوير وتطبيق الحلول المبتكرة لحماية البيئة وضمان استدامتها»، هو جزء من الدور البيئي العالمي لدولة الإمارات كما حددتها رؤية الإمارات 2021، وفي هذا الإطار، عززت دولة الإمارات دورها على المستوى العالمي من خلال انضمامها للمنظمات والاتفاقيات والتحالفات الدولية ذات الصلة بالبيئية، فقد انضمت في السنوات القليلة الماضية إلى مجموعة جديدة من المبادرات والتحالفات الدولية، من بينها: التحالف الدولي للطاقة الشمسية، تحالف المناخ والهواء النظيف، التحالف الدولي للتنمية الخضراء للحزام والطريق، منصة تسريع الاقتصادي الدائري العالمية PACE، ومبادرة غذاء للأبد، والعديد غيرها.

وجهة عالمية

كما رسّخت دولة الإمارات مكانتها وجهة عالمية مرموقة لحشد الجهود الدولية لمعالجة قضايا البيئة والمناخ، حيث تستضيف بصورة دورية العديد من اللقاءات الدولية الكبرى يشارك فيها الآلاف من القادة والمسؤولين والمختصين في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال، ومنها على سبيل المثال منتدى المناخ في القمة العالمية للحكومات التي تعقد في دبي سنوياً، وأسبوع أبوظبي للاستدامة، وكذلك القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تعقد في دبي، والمعرض السنوي لتكنولوجيا المياه والبيئة والطاقة، وضمن تشجيعها للبحث العلمي وتحفيز العلماء والباحثين والطلبة على إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات البيئية ذات الأولوية، أسست دولة الإمارات مجموعة مهمة من الحوافز من أهمها جائزة زايد للاستدامة، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، وصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية.

وتعيش دولة الإمارات مرحلة جديدة من العمل المناخي الذي يعد عنصراً رئيساً في حماية النظام البيئي من تهديدات تغير المناخ، وأطلقت في سبيل ذلك مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ومبادرة «الابتكار الزراعي للمناخ»، وهي مبادرة عالمية كبرى تقودها الإمارات وأميركا بمشاركة أكثر من 35 دولة، كما تستعد لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في عام 2023، والذي يعد أهم وأكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي بمشاركة قادة وزعماء العالم على أرض دولة الإمارات.

معالجة أزمات المناخ

وتحفز الإمارات عبر مسيرتها البيئية، الجهود الإقليمية والدولية لمعالجة أزمات المناخ والطبيعة التي ألقت بنتائجها السلبية على البيئة في عصرنا الحالي، مثل انحفاض معدلات التنوع البيولوجي، وتلوث الهواء والمحيطات، وارتفاع درجات الحرارة، والفيضانات وغيرها، وذلك من خلال أحدث مبادراتها الجديدة المتنوعة ما بين مشاريع وطنية وتعهدات ومذكرات تفاهم دولية، مثل الانضمام للتعهد العالمي للميثان بقيادة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، وتقليص الانبعاثات من الزراعة، وحماية الغابات والأراضي، وتطوير النظام الصحي، وزيادة الطاقة الصديقة للبيئة وريادة الهيدروجين، وزيادة الطاقة النظيفة، وإطلاق حاضنات الأعمال في مجال التغير المناخي، وتأييد «تعهد القادة تجاه الطبيعة» وغيرها الكثير.

أحدث المبادرات

وتهدف المبادرات الجديدة إلى تنفيذ مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، وإيجاد حلول مناخية عملية شاملة من شأنها تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ودعم جهود العالم في رفع طموح العمل للحد من آثار تغير المناخ، مواكبة لتسارع وتيرة المخاطر المناخية التي تهدد جميع دول العالم، حيث أنها تتعامل مع هذه المسؤولية الكبيرة بكل تواضعٍ وتصميمٍ دعماً للمجتمع الدولي عبر وضع أجندة طموحة للعمل المناخي، ترتكز بالدرجة الأولى على خطوات عمليّة فعّالة وفق الفرص المتاحة لإحداث التغيير المنشود.

ويتماشى تكثيف الإمارات لجهود تحقيق الحياد المناخي مع أولويات النمو الاقتصادي المستدام في الدولة، وجهودها الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد المعرفة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتطبيق منظومة الاقتصاد الدائري، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير كفاءات وخبرات الموارد البشرية في مجالات النمو المستقبلي.

قطاع الزراعة

وفي مجال قطاع الزراعة والإنتاج الغذائي الذي يعتبر أحد العوامل المؤثرة في تغير المناخ العالمي، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وإصدار القانون الاتحادي لتنظيم المخزون الاستراتيجية للسلع الغذائية في حالات الطوارئ والأزمات، وإطلاق مشروع «وادي تكنولوجيا الغذاء»، وغيرها الكثير.

وفي إطار جهودها الرائدة للحفاظ على البيئة، حققت الإمارات إنجازاً علمياً آخر، بوصول القمر الاصطناعي «دي إم سات-1»، القمر البيئي النانومتري الأول من نوعه الذي أطلقه مركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون مع بلدية دبي، ويعكس القمر الاصطناعي التزام دولة الإمارات ببنود اتفاقية باريس للمناخ، والتي تنص على توفير معلومات وبيانات حول انبعاثات الغازات الدفيئة.

وعلى صعيد جهودها الدولية لمواجهة تغير المناخ، استثمرت دولة الإمارات في 70 دولة حول العالم في مشاريع بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 16.8 مليار دولار أميركي، كما قدمت ما يزيد على 400 مليون دولار من المساعدات والتمويلات والقروض الميسرة لمشاريع الطاقة النظيفة حول العالم.

نبذة عن يوم البيئة

يوم البيئة العالمي هو الوسيلة الرئيسة للأمم المتحدة لتشجيع الوعي العالمي والعمل من أجل البيئة، حيث يُقام هذا اليوم سنوياً منذ عام 1974، وأصبح أيضًا منصة حيوية لتعزيز التقدم في الأبعاد البيئية لأهداف التنمية المستدامة، وبقيادة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تشارك أكثر من 150 دولة كل عام في الاحتفالات بيوم البيئة العالمي، وفي كل عام، تستضيف دولة مختلفة الاحتفالات المخصصة لهذا اليوم، حيث تقام الاحتفالات الرسمية فيها، وتم اختيار السويد دولة مضيفة لاحتفالات يوم البيئة العالمي لعام 2022.