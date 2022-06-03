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«شباب شرطة أبوظبي» ينظم فعالية حول أضرار التدخين وآثاره السلبية
«شباب شرطة أبوظبي» ينظم فعالية حول أضرار التدخين وآثاره السلبية
4 يونيو 2022 01:58

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مجلس شباب شرطة أبوظبي «رواد أمن المستقبل» فعالية ناقش من خلالها أضرار التدخين وآثاره السلبية وأفضل الوسائل للإقلاع عنه وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة التدخين وعقدت الجلسة في خيمة الفعاليات بمجمع إدارات شرطة أبوظبي، بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية وشركة صحة.  ورحب الرائد علي محمد المصعبي رئيس مجلس شباب شرطة أبوظبي بالمشاركين في الفعالية والتي من شأنها أن توضح مخاطر التدخين وآليات الإقلاع عنه، متقدماً بجزيل الشكر لمركز مدينة خليفة الصحي وكافة العاملين به لاستجابتهم السريعة وتعاونهم لإنجاح الفعالية.
وأشارت النقيب هاجر راشد النعيمي، رئيس قسم التدريب الافتراضي في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية عضو مجلس شباب شرطة أبوظبي، إلى حرص المجلس على توعية أكبر عدد من شباب شرطة أبوظبي حول مضار التدخين وآثاره السلبية على الصحة العامة وصحة الفم والأسنان والصحة النفسية.
وتطرقت الفعالية لفوائد فحص الاوليجوتشيك وآلية عمله في الكشف عن المعادن والفيتامينات في الجسم، والأساليب المساعدة للإقلاع عن التدخين من خلال استضافة متحدثين وأطباء مختصين من شركة صحة.
وشاركت في الفعالية الدكتورة شيرين الزعابي مديرة مركز مدينة خليفة الصحي، وقدمت الاستشارة الطبية للفاحصين بعد إتمام فحوصاتهم الطبية 

مجلس شباب شرطة أبوظبي
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مكافحة التدخين
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