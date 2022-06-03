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«شرطة عجمان» تلتقي متعامليها في عالم «الميتافيرس»
منتسبو شرطة عجمان يتواصلون مع المتعاملين افتراضياً (من المصدر)
4 يونيو 2022 01:59

عجمان (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان، مشروع «الميتافيرس»، لعقد اجتماعات افتراضية مع المتعاملين، كأول قيادة شرطية على مستوى الدولة، وأول جهة حكومية في إمارة عجمان.
وقال المقدم محمد بن عبدالله أبو شهاب، رئيس فريق تطوير الخدمات بمركز شرطة النعيمية الشامل بعجمان: «إن المشروع جاء ضمن جهود شرطة عجمان لتعزيز التعاون مع متعامليها، وإشراكهم في تصميم وتطوير الخدمات، حيث جاءت فكرة «الميتافيرس» في إطار تسهيل لقاء المتعاملين عبر منصة واقع افتراضي، تجمعهم بضباط الشرطة من دون الحاجة إلى الحضور الشخصي لمركز الشرطة».
وأضاف رئيس فريق تطوير الخدمات: أن المنصة المصممة تقدم تجربة متعامل مختلفة من خلال عالم الافتراضي، ضمن الفضاء السيبراني، والذي يحاكي العالم الحقيقي، ويضمن تقديم خدمات استباقية تناسب أسلوب الحياة في المستقبل، بما يتناسب مع وعد حكومة الإمارات لخدمات المستقبل.
وأوضح المقدم محمد أبو شهاب، أنه تم تصميم تجربة مميزة لقاعة افتراضية في عالم «الميتافيرس» في مختبر الابتكار بمركز شرطة النعيمية الشامل بالتعاون مع فريق الابتكار في شرطة عجمان، وبناءً على توصية من فريق الجاهزية للمستقبل، تم تطبيق التجربة في أول اجتماع افتراضي يحاكي الواقع للزوار، يضمن توفير إمكانية زيارة قاعة الاجتماعات بنظارات الواقع الافتراضي، والأجهزة والهواتف الذكية وإمكانية الدخول بأجهزة الحاسوب المكتبية والشخصية، كما تم تدريب منتسبي «شرطة عجمان» على استخدام نظارات الواقع الافتراضي، لما تمنحه هذه النظارات من تجربة فريدة تحاكي الواقع.

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