رئيس الدولة: دفع مسيرة الوطن وتحقيق سعادة شعبنا هي أولوياتنا القصوى

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم الجمعة، عن سعادته بزيارة إمارتي الشارقة وعجمان ولقاء أخيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وأخيه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على موقع تويتر "سعدت بزيارة إمارتي الشارقة وعجمان ولقاء أخي سلطان القاسمي وأخي حميد النعيمي".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن "دفع مسيرة الوطن إلى الأمام وتعزيز مكتسباته وتحقيق سعادة شعبنا، هي أولوياتنا القصوى وهدفنا الأسمى.. وبعون الله ثم بدعم إخواني.. متفائلون بأن المستقبل سيكون أكثر إشراقاً وعزة".