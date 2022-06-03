رئيس الدولة يزور حاكم الشارقة

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم الجمعة، أخاه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك في إطار الزيارات الأخوية التي يحرص سموه على مواصلتها إلى إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وتبادل سموهما، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البديع في إمارة الشارقة، الأحاديث الأخوية الودية، وتناولا عدداً من القضايا التي تتعلق بشؤون الوطن وقضايا المواطن، سائلين المولى عز وجل أن يديم على وطننا وشعبنا الرخاء والازدهار.

واستذكر سموهما دور المؤسسين ومن تسلم مسؤولية المسيرة المباركة بعدهم، مشيرين إلى جهود المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" في مواصلة ترسيخ أركان نهضة الوطن وإنجازاته.

وأكد سموهما أن قيادة الدولة حريصة على تحسين جودة حياة المواطن وتمكينه وتوفير سبل العيش الكريم له، وسيظل المواطن دائماً على قمة أولويات الدولة وجوهر أهدافها التنموية المستدامة وخططها وبرامجها الحالية والمستقبلية.

حضر اللقاء، سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي وكبار المسؤولين رؤساء الدوائر المحلية.