الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً خاصة شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:16 والمد الثاني عند الساعة 03:14 والجزر الأول عند الساعة 10:08 والجزر الثاني عند الساعة 21:01 .

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 23:59 والجزر الأول عند الساعة 19:06 والثاني عند الساعة 06:54.



